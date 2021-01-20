Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Çin'in başkentinde artan COVID-19 vakaları 'kısmi karantina' kararı ile sonuçlandı
Çin’in başkenti Pekin’de son günlerde yeni tip koronavirüs vaka sayılarının artması nedeniyle "kısmi karantina" kararı alındı
Çin'in başkentinde artan COVID-19 vakaları 'kısmi karantina' kararı ile sonuçlandı
20 Ocak 2021 14:00 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Çin Merkezi Televizyonunun haberine göre, Pekin’in güneyinde 1,6 milyon kişinin yaşadığı Daşing semtinde yaşayanların kentten ayrılmaları yasaklandı.

Son günlerde artan vakalara karşı salgın önlemlerini güçlendirmek için alınan karar çerçevesinde şehir dışına çıkmak isteyenlerin son 3 günde yaptırdığı COVID-19 testinin negatif olması şartı getirildi.

Pekin'deki iki uluslararası havalimanından birine ev sahipliği yapan semtte, toplu taşıma araçları en fazla yüzde 75 kapasiteyle çalışacak.

Tüm ilk, orta ve lise düzeyi okulların öğrencileri de eğitimlerine uzaktan devam edecek.

Tiengongyuan'da da "sokağa çıkma" yasağı

Semtin yeni vakalarının görüldüğü Tiengongyuan bölgesinde ise "sokağa çıkma" yasağı uygulanacak.

25 bin kişinin yaşadığı tahmin edilen bölgede faaliyet gösteren otel, restoran, sinema gibi tüm ticari kuruluşlarının faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

Tiengongyuan dışındaki bölgelerde de alışveriş merkezi, otel, sinema, spor salonları gibi tüm ticari işletmelerde en fazla 50 kişi bir araya gelebilecek.

Çin yeni yılının başlangıcından önce salgın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NCH) gün içinde yaptığı açıklamada, son 24 saatte 15'i yurt dışı kaynaklı, 103 yeni COVID-19 vakası tespit edildiğini ve bu vakaların 7’sinin Pekin’de görüldüğünü bildirmişti.

Yetkililer, ay takvimine göre, Çin yeni yılının başlangıcı olan 12 Şubat öncesinde yeniden baş gösteren salgını kontrol altına almaya çalışıyor.

Son salgın vakalarının, ülkenin güneyine göre, daha soğuk hava koşullarının bulunduğu kuzeydoğu bölgesi ve Rusya sınırına yakın eyaletlerde yoğunlaştığı görülüyor.

Anahtar Kelimeler:

pekin covid-19 sokak yasagi cin ulusal saglik komisyonu

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.