Çin’in iki yeni COVID ilacı için insan denemelerine başlandı

VV116 kodlu bir aday, hayvan modellerinde umut verici sonuçlar veren oral bir anti-Kovid-19 nükleosit ilacı. Enstitü dün yaptığı açıklamada, in vitro testlerde Kovid-19 orijinal suşu ve Delta varyantı gibi varyant suşuna karşı önemli inhibe edici aktivite gösterdiği söylendi.

Enstitü araştırmacısı Shen Jingshan, “VV116, klinik deneyler için ilk olarak Özbekistan’da onaylandı ve Çin’de de insan denemeleri sürüyor” dedi.

Diğer ilaç adayının adı ise FB2001. Viral replikasyonda çok önemli bir rol oynayan anahtar bir enzim olan koronavirüsün ana proteazına dayalı olarak tasarlanmış ve sentezlenmiş yeni bir bileşik. Baş araştırmacı Liu Hong, klinik öncesi araştırmaların, bileşiğin hücre kültüründe virüse karşı güçlü bir inhibitör aktivite sergilediğini de gösterdiğini söyledi.

Araştırmacılar, klinik öncesi araştırma sonuçlarının Haziran 2020’de Science dergisinde yayınlanmasının ardından mart ayında Amerika Birleşik Devletleri’nde faz-1 denemeleri gerçekleştirdi. İlaç, CAS kapsamında Shanghai Enstitüsü Teknoloji Üniversitesi ve Wuhan Viroloji Enstitüsü tarafından ortaklaşa geliştirildi.