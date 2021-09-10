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Çin’in ilk mRNA aşısının üretimi ekim ayında başlıyor
Çin’de Kovid-19’a karşı geliştirilen ilk mRNA aşısının üretiminin Ekim’de başlatılacağı bildirildi.
Çin’in ilk mRNA aşısının üretimi ekim ayında başlıyor
10 Eylül 2021 15:55 - Çin Uluslararası Radyosu
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Çin Halk Kurtuluş Ordusu Askeri Bilimler Akademisi ile Suzhou Abogen Biosciences ve Walvax Biotechnology tarafından birlikte geliştirilen ARCoV isimli mRNA aşısı, ülkenin güneybatısındaki Yunnan eyaletine bağlı Yuxi kentinde yer alan fabrikada üretilecek. Fabrikanın yıllık üretim kapasitesinin 200 milyon doz olacağı öngörülüyor.

ARCoV aşısı, Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarıyla aynı ileri teknolojiye sahip. Etkinlik oranları yüzde 95’e ulaşan Pfizer-BioNTech ve Moderna aşıları bu özellikleriyle onaylanmış bütün Kovid-19 aşılarını geride bıraktı.

Suzhou Abogen Biosciences’ın kurucusu Ying Bo, ARCoV aşısının Çin’de yapılan birinci ve ikinci faz klinik deneylerinin sonuçlarının, bu aşının diğer iki mRNA aşısıyla tam rekabet gücüne sahip olduğunu gösterdiğine işaret etti.

Walvax Biotechnology tarafından kısa süre önce yapılan açıklamada ise şu an aşının üçüncü faz klinik deneylerine Meksika ile Endonezya’da onay verildiği ve deneylerde aşının Delta varyantına karşı etkinliğinin de test edileceği kaydedildi.

ARCoV aşısının üretimi için gereken hammadde ile kilit üretim ekipmanlarının Çin’de geliştirilmiş olmasından dolayı üretim kapasitesinin hızla artması bekleniyor. ARCoV aşısı, oda sıcaklığında bir haftadan fazla, 4 santigrat derecede ise daha uzun süre saklanabilecek. Bu da aşının depolama ve nakliye maliyetlerinin nispeten daha düşük olacağı anlamına geliyor.

Anahtar Kelimeler:

cin mrna kovid-19 asisi ekim ayi arcov

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