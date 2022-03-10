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Çinli araştırmacılar, koronavirüs ve influenza üzerinde etkili olan aşı geliştirdi
Çinli bilim insanlarından oluşan bir ekip, koronavirüs ve influenzaya karşı ikili koruma sağlayabilen tek bir aşı geliştirdiğini ve fareler üzerinde başarıyla test edildiğini açıkladı.
Çinli araştırmacılar, koronavirüs ve influenza üzerinde etkili olan aşı geliştirdi
10 Mart 2022 11:48 - Çin Uluslararası Radyosu
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Shanghai merkezli Fudan Üniversitesi’nden araştırmacılar, yakın zamanda Journal of Virology’de yayınlanan bir makalede yeni aşıyı tanıttı ve SARS-CoV-2 reseptör bağlama alanını H7N9 hemaglutinin korunan sapıyla birleştirerek bir immünojen tasarladıklarını kamuoyuyla paylaştılar.

Yeni geliştirilen aşı, AdC68-CoV/Flu adlı yapılandırılmış aşı, fareler üzerinde test edildiğinde, hem SARS-CoV-2’yi hedefleyen antikorları hem de anti-grip antikorlarını etkili bir şekilde indükleyerek, SARS-CoV-2’ye (ortaya çıkan varyantları dahil) ve H7N9 enfeksiyonuna karşı koruma sağladı.

H7N9, ilk olarak Mart 2013’te Çin’de insanları enfekte ettiği bildirilen bir kuş gribi türü olarak ortaya çıktı ve genellikle kış ve ilkbahar aylarında salgına neden oluyor.

Çalışma, sonuçların yeni aşının solunum yolu virüsüne neden olan salgınları engellemek için umut verici bir yaklaşım olduğunu gösterdiğine vurgu yapıyor.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus influenza asi cinli bilim insanlari sars-cov-2

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