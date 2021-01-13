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Çinli aşı firması Sinovac'tan tartışma yaratan Brezilya sonucunun detayları hakkında açıklama geldi
Sinovac CEO'su Yin Weidong koronavirüs aşıları CoronaVac'ın etkili ve güvenli olduğu söyledi. Aşının Brezilya'daki son klinik deneylerde etkinliğinin yüzde 50,38 çıkmasının sebebini açıklayan Weidong, klinik deneylere katılan kişilerin koronavirüse yakalanma riski yüksek olan sağlık çalışanları olmasının etkinlik yüzdesini düşürdüğünün altını çizdi
Çinli aşı firması Sinovac'tan tartışma yaratan Brezilya sonucunun detayları hakkında açıklama geldi
13 Ocak 2021 14:19 - NTV
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Sinovac CEO'su Yin Weidong, Pekin’de düzenlenen basın brifinginde koronavirüs aşıları CoronaVac hakkında açıklamalarda bulundu.

Yin Weidong, geliştirilen koronavirüs aşısının etkili ve güvenli olduğunu söyledi.

Weidong, CoronaVac Covid-19 aşısının Brezilya’daki etkinlik sonuçlarının 50,38 çıkması üzerine, bunun sebebinin klinik deneylere katılan kişilerin koronavirüse yakalanma riski yüksek olan sağlık çalışanları olması olarak açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian da basın toplantısında Sinovac'ın aşısının etkinliği hakkında açıklamalarda bulundu. 

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lijian, şöyle söyledi:

"Çin aşıların güvenliğine ve etkinliğine her zaman büyük önem veriyor. Çinli aşı geliştiricileri, aşıların bilimsel kurallara ve gerekliliklere sıkı sıkıya bağlı olarak araştırma ve geliştirme çalışmalarına devam ediyorlar. Ayrıca bu alanda uluslararası işbirliklerini de aktif şekilde sürdürüyorlar."

Çin Sağlık Komisyonu yetkilisi Wang Bin geçtiğimiz günlerde Devlet Konseyi basın toplantısında, Çin'in şu ana kadar 10 milyondan fazla Covid-19 aşı dozu uyguladığını ve aşılamanın sorunsuz bir şekilde ilerlemeye devam ettiğini söyledi.

Endonezya Devlet Başkanı aşı oldu

Ayrıca Bugün Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Sinovac'ın corona virüs aşısı CoronaVac'ın ilk dozunu bugün aldı. Widodo, ülkede corona virüs aşısı olan ilk kişi oldu.

Anahtar Kelimeler:

yin weidong coronavac koronavirus covid-19 brezilya

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