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Çinli sağlık görevlilerinden itiraf: Konuşmamamız istendi
Çinli sağlık görevlileri, İngiliz televizyon kanalı ITV'de yayınlanacak olan 'Salgın: Dünyayı Sarsan Virüs' (Outbreak: The Virus That Shook The World) belgesi için bir gazeteci tarafından gizlice kayda alındı. Belgeseldeki görüntülerde, Çinli sağlık görevlilerinin, koronavirüsün Vuhan'da ortalığı kasıp kavurmaya başladığı zamanların ne kadar etkili ve tehlikeli olduğunu anlatıyor
Çinli sağlık görevlilerinden itiraf: Konuşmamamız istendi
19 Ocak 2021 17:58 - DHA
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İngiltere televizyonlarında bu akşam saatlerinde yayınlanacak bir belgeselde, koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde görevli sağlıkçıların COVID-19 salgınının ortaya çıkışının asıl tarihi ve Pekin hükümetinin söylediği yalanları bizzat anlattığı görüntüler yer alıyor.

TEK TEK ANLATTILAR

Çinli sağlık görevlileri, İngiliz televizyon kanalı ITV'de yayınlanacak olan 'Salgın: Dünyayı Sarsan Virüs' (Outbreak: The Virus That Shook The World) belgesi için bir gazeteci tarafından gizlice kayda alındı. İngiltere’nin ITV kanalında yayınlanacak olan belgesel, Çin’in salgının ilk günlerinde salgınla ilgili gerçeklikleri nasıl çarpıttığını konu aldı. Belgeseldeki görüntülerde, Çinli sağlık görevlilerinin, koronavirüsün Vuhan'da ortalığı kasıp kavurmaya başladığı zamanların ne kadar etkili ve tehlikeli olduğunu anlatıyor.

KONUŞMAMALARI İÇİN BASKI

Çin’de salgının ilk ortaya çıktığı dönemlerde durumu değerlendirmek üzere toplantı yapan doktorlara virüsün ne kadar tehlikeli olduğu hakkında ‘konuşmamaları’ söylendi. İsmini gizleyen bir doktor, ‘Bu virüsün insandan insana bulaştığını biliyorduk ancak bize sesimizi çıkarmamamız söylendi" diye konuştu. Sağlık görevlileri ayrıca, seyahat ve kalabalığın virüsün yayılmasını hızlandırabileceğini fark ettiklerini, yetkililere Ay Yeni Yılı kutlamalarını iptal etmeleri gerektiğini ancak tavsiyelerinin dikkate alınmadığını aktardı.

PEKİN İLK VAKALARI ARALIK'TA AÇIKLAMIŞTI

Vuhan'daki ilk vakalar, 12 Aralık-29 Aralık 2019'da tespit edilirken, 31 Aralık 2020'ye kadar DSÖ'ye bildirilmemişti. Vuhan 23 Ocak 2020'de tecrit altına girdiğinde ise virüs çoktan Japonya, Güney Kore, Tayland ve ABD'ye yayılmıştı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Acil Durum Komitesini 22 Ocak 2020'ye kadar toplamazken, 30 Ocak 2020'de COVID-19 salgını nedeniyle "acil durum" ilan etmişti.

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