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Çinli Sinovac aşısı, COVID-19’un İngiltere ve Güney Afrika varyantları üzerinde etkili
Çinli şirketin Brezilya’daki ortağı Butantan Enstitüsü, Sinovac Biotechîn COVID-19 aşısının İngiltere ve Güney Afrika varyantlarına karşı etkili olduğunu söyledi
Çinli Sinovac aşısı, COVID-19’un İngiltere ve Güney Afrika varyantları üzerinde etkili
19 Şubat 2021 16:39 -
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MEDİMAGAZİN-Çin aşısının yurt içi denemelerine liderlik eden Sao Paulo'daki Butantan Biyomedikal Merkezi Başkanı Dimas Covas, "Bu aşıyı Çin'de İngiliz ve Güney Afrika varyantlarına karşı iyi sonuçlarla test ettik" dedi.

Covas, aşının bu türlere karşı ne kadar etkili olduğu konusunda daha fazla ayrıntı vermedi ancak, Butantan Enstitüsünün, CoronaVac olarak bilinen aşıyı da Manaus kentinde ortaya çıkan virüsün Brezilya varyantına karşı test ettiğini söyledi. Covas, şu açıklamayı yaptı:

"Yakında sonuçları alacağız ve işi yapacağına çok olumluyuz."

Sao Paulo eyaletinin iç kesimlerindeki küçük bir şehir olan Serrana'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Covas, Butantan Enstitüsünün, enfeksiyon oranını düşürüp düşürmediğini test etmek için tüm yetişkin nüfusu COVID-19'a karşı aşılamayı amaçlayan toplu bir aşılama kampanyası başlattığı bilgisini paylaştı.

Covas, CoronaVac'ın kullandığı teknoloji nedeni ile diğer aşılara oranla COVID-19’un mutasyona uğramış türlerine karşı daha avantajlı olmasının beklendiğini belirtti. Bu konuda çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Covas, Çin aşısının özellikle Brezilya suşuna karşı etkinliğinin Brezilya için hayati önem taşıdığının altını çizdi. 

Brezilya’da hükûmet 100 milyon dozu güvence altına aldı ve aşıyı aşılama kampanyasının merkezi hâline getirdi.

Anahtar Kelimeler:

cin asisi coronavac mutasyon brezilya covid-19 varyantlari

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