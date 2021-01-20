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Çinli Sinovac, CoronaVac aşısının en pahalı aşı olduğu iddialarını yalanladı: 'İyi bir fiyatlandırma'
Geliştirdiği COVID-19 aşısının maliyeti konusunda herhangi bir açıklama yapmayan Çinli Sinovac Biotech firması, CoronaVac aşısının en pahalı aşı olduğu iddiasını yalanladı
Çinli Sinovac, CoronaVac aşısının en pahalı aşı olduğu iddialarını yalanladı: 'İyi bir fiyatlandırma'
20 Ocak 2021 09:27 - Euronews
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Sinovac Biotech Genel Müdürü Helen Yang, CNN Filipin'e yaptığı açıklamada, Filipinler ile yapılan anlaşmayla ilgili olarak "iyi bir fiyatlandırma" yapıldığını söyledi.

Türkiye gibi COVID-19 aşısının toplu alımı konusunda Çinli firmayla anlaşan Filipinler'de COVID-19 aşılarına ait fiyatların gizli tutulması bazı bakan ve milletvekilleri tarafından eleştirilmişti.

Şirketin Genel Müdürü Yang, aşının üretim maliyeti ve satış fiyatıyla ilgili mahrem bilgileri paylaşamayacağını belirterek, "Filipinler ile yapılan toplu aşı satışında anlaşılan fiyat oldukça iyi." diye konuştu.

Yüksek fiyatlandırma gibi bir uygulamaya gitmeyeceklerini ifade eden Yang, şöyle söyledi:

"Zaten Sinovac'ın misyonu aşıları ucuza temin etmek." 

Filipinler Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Harry Roque geçtiğimiz pazar günü bir radyo programında verdiği demeçte aşının bir dozunun 650 Filipinler Pesosu (13,5 ABD Doları) olduğunu söylemiş ve aşı kampanyasında kişi başına iki doza ihtiyaç duyulduğunu duyurmuştu.

Anahtar Kelimeler:

sinovac filipinler covid-19 asi

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