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Çinli Sinovac'ın COVID-19 aşısına Avrupa'dan 2'nci onay geldi
Ukrayna Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Çinli şirket Sinovac tarafından geliştirilen COVID-19 aşısı CoronaVac’a acil kullanım izni verdiğini söyledi
Çinli Sinovac'ın COVID-19 aşısına Avrupa'dan 2'nci onay geldi
09 Mart 2021 16:19 - NTV
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Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede Çinli şirket Sinovac tarafından geliştirilen COVID-19 aşısı CoronaVac’a acil kullanım izni verildi.

Ukraynalı ilaç şirketi Lekhim, geçtiğimiz ay Sinovac’ın COVID-19 aşısı CoronaVac için gereken belgeleri Ukrayna makamlarına sunduklarını söylemişti.

  • Ukrayna Türkiye’den sonra CoronaVac’a onay veren 2’nci Avrupa ülkesi oldu.

Türkiye'de 14 Ocak itibarıyla CoronaVac, COVID-19 ile mücadele için kullanılıyor.

New York Times’ın bildirdiğine göre, Sinovac’ın COVID-19 aşısını şimdiye kadar onaylayan ülkeler: Azerbaycan, Brezilya, Kamboçya, Şili, Kolombiya, Ekvador, Hong Kong, Endonezya, Laos, Malezya, Meksika, Filipinler, Tayland, Türkiye, Uruguay.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 coronavac ukrayna sinovac

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