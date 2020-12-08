Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Çinli Sinovac'ın geliştirdiği COVID-19 aşısının etkinliği yüzde 97 olarak açıklandı
Çinli Sinovac şirketinin ürettiği koronavirüs aşısının Endonezya'daki testlerinde ilk sonuçlar alındı, aşı yüzde 97'ye kadar başarıya ulaştı. Sinovac aşısı, Türkiye'ye 50 milyon doz getiriliyor
Çinli Sinovac'ın geliştirdiği COVID-19 aşısının etkinliği yüzde 97 olarak açıklandı
08 Aralık 2020 11:55 - Milliyet
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Koronavirüs aşılarında test sonuçları arka arkaya açıklanırken, Türkiye'nin Çin'den satın aldığı Sinovac aşısının sonuçları da yayınlandı.

Bloomberg'in haberine göre, Endonezya şirketi Bio Farma tarafından test edilen aşının etkinliği yüzde 97 olarak ölçüldü. Reuters haber ajansı ise, Endonezya firması Bio Farma'nın açıklamasını dünyaya 'son dakika' koduyla duyurdu.

Endonezya’nın devlete ait PT Bio Farma şirketinin kurumsal iletişim başkanı Iwan Setiawan, aşının etkinlik oranının bir aylık klinik araştırmanın ön verilerine dayandığını ve nihai oranın Ocak ayında kararlaştırılacağını söyledi.

Türkiye, Çin'den 50 milyon doz aşı satın aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu ay sonunda aşılamanın başlayacağını duyurmuştu.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Türkiye'ye ilk aşı 11 Aralık'ta gelebilecek gibi görünüyor. Geldikten sonra en az 14 gün testleri sürecektir" deyip eklemişti:

"Aşı en erken 25-26 Aralık'ta yapılmaya başlanır."
 

Anahtar Kelimeler:

cin sinovac iwan setiawan saglik bakani fahrettin koca

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.