Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Çinli uzman bildirdi: COVID-19'a karşı küresel sürü bağışıklığı ne zaman sağlanacak?
Çin'in alanında en önemli uzmanlarından epidemiyolog Cong Nanşan, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında küresel sürü bağışıklığı kazanılmasının 2-3 yıl süreceğini öne sürdü
Çinli uzman bildirdi: COVID-19'a karşı küresel sürü bağışıklığı ne zaman sağlanacak?
03 Mart 2021 13:28 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Xinhua ajansının haberine göre, dün Edinburgh Üniversitesi tarafından düzenlenen çevrim içi bir sohbete katılan Cong Nanşan, "Geçen yıl, salgının kontrol altına alınmasından iki ay sonra, ekonomimizi yeniden açtık ve derslere devam ettik" dedi.

Cong, salgının sona erdirilmesi için "küresel dayanışma çağrısı" yaparak, "Aşıların geliştirilmesi ve pazarlanmasıyla birlikte, dünya çapında sürü bağışıklığına ulaşmak en az 2-3 yıl sürecektir" ifadesini kullandı.

Etkinlikte Cong, ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci ile görüş alışverişinde bulunurken, ikili, ekonomik kalkınma ile salgını kontrollü önlemenin dengelenmesinin küresel bir zorluk olduğuna ve "normal hayata" dönüşte aceleci yaklaşımların ters tepebileceğine dikkati çekti.

Çin'in Vuhan kentinde ilk vakaların tespit edildiği Aralık 2019'dan bu yana salgın nedeniyle dünya genelinde 2 milyon 562 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kendi tasarladığı COVID-19 virüsünün 3D modelini müzeye bağışladı 

Fauci, kendi tasarladığı COVID-19 virüsünün 3D modelini, Smithsonian Enstitüsünün Ulusal Amerikan Tarihi Müzesi’ne bağışladı.

Müze dün Fauci'yi "Büyük Amerikalılar Madalyası" ile onurlandırırken müze müdürü Anthea Hartig, Fauci'nin milyonlarca hayatın kurtarılmasına yardımcı olduğunu ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin önemli gelişmelere imza attığını kaydetti.

Fauci, müzenin ödülüne ilişkin "olağanüstü ve mahcup edici" değerlendirmesinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:

vuhan covid-19 abd alerji ve bulasici hastaliklar enstitusu anthony fauci

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.