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Çocuklar da uzun Covid'e yakalanabilir mi?
İngiltere'de yapılan araştırmaya göre çocuklar da koronavirüs enfeksiyonundan sonra 'Uzun Covid'e yakalanabiliyor. Yorgunluk, baş ağrısı ve koku kaybı ise en sık görülen şikayetler arasında yer alıyor.
Çocuklar da uzun Covid'e yakalanabilir mi?
10 Eylül 2021 16:48 - tr.euronews.com
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Yapılan son araştırmalar çocukların da koronavirüs enfeksiyonundan sonra 'Uzun Covid'e yakalanabileceğini ortaya koydu. Ancak araştırmalar, enfeksiyondan bir ay veya daha uzun süre sonra devam eden, tekrarlayan veya başlayan semptomlardan etkilenme olasılığının yetişkinlerden daha düşük olduğunu gösteriyor.

Tahminler, "Uzun Covid" olarak bilinen ve etkisi uzun sürelere yayılan semptomların çocuklarda ne sıklıkta ortaya çıktığına göre değişiyor.

Enfekte olan küçük çocukların yüzde 4'ünde bir aydan sonra semptom görüldü

İngiltere'de yakın zamanda yayınlanan bir araştırmada, enfekte olan küçük çocuk ve gençlerin yaklaşık yüzde 4'ünde bir aydan daha uzun bir süre sonra semptomların görüldüğü aktarıldı.

Araştırmada, yorgunluk, baş ağrısı ve koku kaybı en sık görülen şikayetler olarak sıralandı ve çoğu iki ayda geçti.

Öksürük, göğüs ağrısı ve bilinç bulanıklığı da bazen çocuklarda görülen diğer uzun süreli semptomlar arasında ve hafif enfeksiyonlardan sonra veya ilk semptom olmadığında bile ortaya çıkabiliyor.

Uzun vadeli semptomların nedeni bilinmiyor

Uzmanlar, uzun vadeli semptomlara neyin neden olduğunu henüz bilmiyor. Bazı durumlarda, ilk enfeksiyonun yarattığı organ hasarı, veya vücutta kalan virüs ve iltihabın bir sonucu olabileceği düşünülüyor.

Oldukça bulaşıcı delta varyantının hızla yayılması, bazı doktorların daha fazla sayıda çocuğun uzun süreli Covid-19 ve diğer koşullar için risk altında olma potansiyeli konusunda endişe duymasına neden oluyor.

Amerikan Pediatri Akademisi de uzun vadeli sonuçların potansiyeli nedeniyle çocuklar ilk koronavirüs enfeksiyonundan kurtulduktan sonra düzenli doktor ziyaretlerini öneriyor.

Anahtar Kelimeler:

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