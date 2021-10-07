Çocuklar için yeni aşı stratejisi: Kız ve erkek çocuklara farklı dozlar

Hürriyet'in haberine göre, ülkeler çocukların aşılamasında farklı yollar izlerken bazı ülkelerde çocuklara sadece bir doz aşı veriliyor. Tek doz aşı tavsiyesi ile çocukların hem virüsten hem de potansiyel yan etkilerden de korunulabileceği düşünülüyor.

Kalp iltihabı daha çok 2.dozdan sonra çıkıyor

New York Times'da yer alan habere göre aralarında İngiltere ve Norveç'in de olduğu ülkelerde 12 yaş ve üzeri çocukların Pfizer-Biontech aşısının tek dozunu olması tavsiye edildi.Çarşamba günü, İsveç ve Danimarka da çocukların Moderna aşısından yalnızca bir doz almaları gerektiğini açıklayarak bu saflara katıldı.

Bu ülkelerdeki sağlık görevlileri, kalp iltihabı olan miyokarditin aşılamadan sonra çocuklar ve gençler arasında düşünülenden daha yaygın olabileceği konusunda endişeli. Ancak yapılan araştırmalar nadir bir yan etki olan kalp iltihabının daha çok ikinci dozdan sonra ortaya çıktığını gösteriyor.

Faydaları risklerinden ağır bastı

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri danışmanları, Haziran ayında miyokardit hakkındaki verileri gözden geçirdiler ve oybirliğiyle, faydaların riskten çok daha ağır bastığını söyleyerek, 12 yaş ve üzeri çocuklar için aşıyı önerme kararı aldılar. Yapılan bir araştırma ABD'de 12 ila 17 yaşları arasındaki her milyon aşılanmış erkek Çocuk için, aşıların maksimum 70 miyokardit vakasına neden olabileceğini , ancak 5.700 enfeksiyon, 215 hastaneye yatış ve iki ölümü önleyeceğini tahmin ediyor.

Erkek çocuklar daha büyük risk altında

The New England Journal of Medicine'de yayınlanan analize göre, İsrail'de aşılamadan sonra kalp iltihabının 16 ila 29 yaş arasındaki erkekler arasında daha sık görüldüğü belirtildi.. Bu yaş grubundaki her 100.000 erkekten yaklaşık 11'i, aşılandıktan birkaç gün sonra durum ile karışlaştı. Kadınlarda ise risk ihmal edilebilir düzeydeydi.

Kız ve erkek çocuklar için dozlar farklı olmalı

Pittsburgh Üniversitesi'nden Dr. Walid Gellad konuya ilişkin, " Tereddüt eden ebeveynler, yan etki riskinin aslında bir doz için iki doza göre çok daha düşük olduğu gerçeğini takdir edebilirler.Ciddi yan etkiler öncelikle erkeklerde görüldü, bu nedenle doz hesabı kız ve erkek çocuklar için farklı olmalıdır" dedi.