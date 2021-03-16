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Çocuklarda karşımıza çıkan MIS-C sendromu birden fazla organı etkileyebilir
Kayseri'de Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Selim Hasözler, çocuklarda görülen MIS-C sendromunun birden fazla organı etkileyebildiğini söyledi
Çocuklarda karşımıza çıkan MIS-C sendromu birden fazla organı etkileyebilir

Dr. Ahmet Selim Hasözler

16 Mart 2021 11:20 - DHA
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Kayseri Tekden Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Selim Hasözler, çocuklarda görülen MIS-C sendromu ile ilgili açıklama yaptı. Hastalığın tanısının yetişkinlerde daha kolay konulabildiğini söyleyen Hasözler, "Sıkıntımız, çocukluk dönemlerinde tanı koymakta zorlanabiliyoruz. Çocuklara daha asemptomatik yaklaşabiliyor. Çocuklar sade bir ishal ile atlatabiliyor. Ateş olabiliyor. Çocukluk çağında sessiz seyretse de masum bir hastalık değil.  Nadiren 2-4 hafta sonra MIS-C sendromu nadiren de olsa gelişebiliyor. Bu, ciddiye alınması gereken bir hastalık. Çünkü hayati tehlike arz edebiliyor. Aile bireyleri COVID-19 geçirdiğinde çocuklara genelde test yapılmıyor ya da şikayeti olmadığı için tedavi uygulanmıyor. Ailelerin akıllarında bulunmasında fayda var. 2-4 hafta sonra çocukların gözlerinde kızarıklık oluyorsa, deride soyulma, 38 derece üzerinde ateş oluyorsa ve ishal meydana geliyorsa MIS-C akla gelmelidir." dedi.

'KARACİĞER İFLASINA KADAR GİDEBİLİR'

Hastalığın dikkate alınmadığı takdirde ciddi tehlike oluşturabileceğini belirten Hasözler, şunları kaydetti:

"MIS-C görülen çocuklarda kardiyak tutulumu olduğu zaman kalp krizine neden olan sonuçlar meydana gelebilir. Bu durum ölümcül sonuçlara neden olabilir. Trombositleri çok düştüğünde kanamaya neden olabilir. Karaciğer enziminin yükselmesi ile birlikte karaciğer iflasına kadar gidebilir. MIS-C sendromu, birden fazla organla ilişkili olduğu için vücudunuzdaki böbrek, kalp ve karaciğer gibi organları etkileyebilir. Çok nadir ancak ölümcül seyredebilecek bu hastalık konusunda sessiz seyreden koronavirüs hastalığında 'çocukta bir şey yapmaz' denilmemeli. Özellikle aile bireyleri koronavirüs geçirdiyse çocukta 2-4 hafta içerisinde hoş olmayan durumlar varsa doktora gitmelerini tavsiye ediyorum."

Anahtar Kelimeler:

covid-19 mis-c sendromu cocuk sagligi ve hastaliklari kardiyak tutulum

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