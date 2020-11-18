CoronaVac aşısından sevindirici haber: Hızlı bağışıklık tepkisi oluşturdu

Çinli Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac adlı aşının 700 kişi üzerinde gerçekleşen birinci ve ikinci aşama klinik denemelerinde, aşının gönüllülerde hızlı bir bağışıklık tepkisine neden olduğu ve corona virüsü etkisiz hale getirdiği belirtildi. Bununla birlikte şirket tarafından yapılan açıklamada, CoronaVac’ın Covid-19’u yenen katılımcılarda, daha önce hastalığa yakalanmayanlara göre daha az antikor ürettiği ifade edildi.

Klinik denemelerin sonuçları The Lancet adlı bilimsel dergide yayımlandı. Bununla birlikte Sinovac aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri Türkiye, Endonezya, Brezilya ve Çin’de on binlerce katılımcıyla devam ediyor. Son aşama insan deneylerine ilişkin ara sonuçların önümüzdeki haftalarda çıkması bekleniyor.

DÖRT HAFTANIN ARDINDAN COVID-19'A KARŞI BAĞIŞIKLIK OLUŞTURDU

Aşı çalışmalarında yer alan araştırmacılardan Zhu Fengchai, şu açıklamayı yaptı:

“Bulgularımız 14 gün arayla iki doz aşı alan katılımcılarda, CoronaVac’ın dört haftada gerekli bağışıklığı sağladığını gösterdi. Bu durumun aşının acil kullanım onayı almasına yeteceğini düşünüyoruz.”

Öte yandan, Çin’de şu anda acil kullanım onayı olan iki aşı bulunuyor. Sinopharm ve CanSino tarafından geliştirilen iki aşının, bağımsız araştırmacılar tarafından gözden geçirilen ara klinik sonuçlarında güvenli oldukları ve yeterince bağışıklık oluşturdukları görüldü.

RAKİPLERİNE KARŞI BÜYÜK BİR AVANTAJI VAR: BUZDOLABI SICAKLIĞINDA 3 YIL BOZULMADAN KALIYOR

Bununla birlikte, CoronaVac aşısının arkasındaki bir diğer bilim insanı Gang Zeng, geliştirdikleri aşının diğer rakiplerine göre daha güçlü bir tercih olabileceğini söyledi. Aşının normal buzdolabı sıcaklığı olan 2-8 santigrat derece arasında 3 yıl saklanabileceğini belirten Zeng, bunun aşının dağıtımının ve gerekli teknolojik altyapıya sahip olmayan yoksul ülkelere taşınmasını oldukça kolaylaştırdığını vurguladı.

Pfizer/BionTech ve Moderna tarafından geliştirilen aşılarda taşıyıcı RNA(Mrna) adlı yeni bir yöntem kullanılıyor. Bu da başarılı sonuçlara sahip olan aşıların yüksek soğukluklarda depolanmasını gerektiriyor.

Pfizer/BioNTech aşısının, -70 derecede depolanması ve taşınması gerekiyor. Bununla birlikte aşının buzdolabı sıcaklığında beş gün bozulmadan kalıyor.

Moderna’nın adayının ise normal buzdolabı sıcaklığında 30 gün dayanabileceği ancak uzun süreli bir koruma için -20 derecede saklanması gerekiyor.



