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CoronaVac şiddetli vakaların yüzde 97’den fazlasını önlüyor
Hong-Kong’da yapılan gerçek-hayat (real-world) çalışmaları sonucunda CoronaVac aşısının etkinliği ve şiddetli vakaların yüzde 97’sinden fazlasını önlediği bir kez daha kanıtlandı.
CoronaVac şiddetli vakaların yüzde 97’den fazlasını önlüyor
25 Mart 2022 13:57 - Sabah Dilan Kaya
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Sabah Gazetesi'nden Dilan Kaya'nın haberine göre, medRxiv'de 22 Mart 2022'de yayınlanan Hong Kong Üniversitesi real- world araştırmasında 3  doz CoronaVac uygulandıktan sonra Hong Kong'daki Omicron dalgasının neden olduğu şiddetli veya ölümcül vakalara karşı genel aşı etkinliğinin yüzde 97'nin üzerinde olduğu tespit edildi.

20-60 yaş arasında ölüm oranlarını yüzde 94 önleyebilir

Sonuçlar, 8 Mart'ta Omicron varyantının yaygın ana varyant olarak onaylanmasına takiben yapılan real-world data analizlerinin verilerine dayanıyor. 60 yaş üzeri kişilere yapılan hatırlatma dozu sonrası CoronaVac aşısının şiddetli/ölümcül vakalara karşı etkinliği yüzde 97.9 iken, BioNTech aşısının etkinliği yüzde 98. CoronaVac ve BioNTech aşısının mortaliteyi önlemedeki etkinlik sırası ise yüzde 98,3 ve yüzde 98,1 olarak tespit edildi. İki doz CoronaVac aşısı olmak, 20-60 yaş arası yetişkinlerde ölüm oranlarını yüzde 94 oranında önleyebilir.

Biontech'le arasında belirgin farklılıklar yok

Ekim 2021 tarihinde, Dünya Sağlık Örgütü, Sinovac aşısı olan 60 yaş üzeri kişilere üçüncü doz olarak CoronaVac önerdi. Bu araştırma, üç doz CoronaVac aşısı olan 60 yaş üzerindeki kişilerde, şiddetli hastalık veya ölümün önlenmesinde iki dozdan daha fazla fayda sağladığı ve BioNTech aşısı ile kıyaslandığında belirgin farklılıklar olmadığı sonucunu destekledi.

Ciddi alerjik reaksiyonlar önlenebilecek

Hong Kong'daki Omicron dalgası sırasında hastaneye kaldırılan hastalarla yapılan analiz sonuçlarına göre elde edilen bulguların, Çin ve diğer ülkelerdeki Covid stratejileri üzerinde etkileri var. Real-World çalışmalarıyla, CoronaVac aşısının etkinliği doğrulanmış oldu. Ayrıca mRNA aşılarının büyük ölçekli kullanımının neden olduğu çok sayıda yüksek ateş, miyokardit ve akut alerjik reaksiyonlar gibi ciddi reaksiyonlar da nispeten önlenebilecek.

Anahtar Kelimeler:

coronavac hong kong siddetli vaka sinovac etkinlik

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