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COVAX kapsamında Afrika'da 44 ülkeye COVID-19 aşısı gönderildi
Dünya Sağlık Örgütünün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı kapsamında, Afrika'da 44 ülkeye yeni tip koronavirüs aşısı gönderildi
COVAX kapsamında Afrika'da 44 ülkeye COVID-19 aşısı gönderildi
26 Mart 2021 08:43 - AA
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DSÖ Afrika Bölgesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, şimdiye kadar 7,7 milyon doz aşının yüksek risk taşıyan bölgelere ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada, "COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 44 Afrika ülkesi bağışlar ve ikili anlaşmalar yoluyla aşıları teslim aldı." ifadesi kullanıldı.

DSÖ, 44 ülkeden 32'sinin aşılama sürecine başladığı bilgisini paylaştı.

Açıklamada ayrıca, aşı tedarikinde yaşanan sıkıntılara dikkat çekilerek Afrika'da daha fazla COVID-19 aşısına ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), Avrupa başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde COVID-19 aşı tedarikinde yaşanan sıkıntıların Afrika ülkelerini olumsuz etkileyebileceği uyarısı yapmıştı.

Şu anda 4 milyon 168 bin vakanın görüldüğü kıtada, hayatını kaybedenlerin sayısı 111 bini aştı.

Anahtar Kelimeler:

covax covid-19 asilari kuresel erisim programi dso afrika

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