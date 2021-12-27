COVID-19 araştırmasında yeni sonuçlar: Tüm organlara yayılıyor ve etkisi aylarca sürüyor

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri’ndeki bilim insanları tarafından yayımlanan yeni bir araştırma, Covid-19 virüsünün havayolu ile kalp, beyin dahil olmak üzere her organa yayılabileceğini ortaya çıkarırken, bu etkilerin aylarca sürebileceğini belirledi.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri’ndeki bilim adamları, virüsün vücutta ve beyindeki dağılımına ve kalıcılığına ilişkin bugüne kadarki en kapsamlı analiz olarak tanımladıkları çalışmada, havadan alınan patojenin yalnızca solunum yolu organlarında değil, insan hücrelerinde çoğalma yeteneğine sahip olduğu belirlendi.

“Tüm organlarda kalıcı etki bırakabilir”

İngiltere’nin önde gelen bilim dergilerinden Nature’da yayımlanan araştırma sonuçlarına göre, “uzun süreli Covid hastaları olarak adlandırılan kalıcı semptomların” tüm organlarda görülebileceği belirlendi.

Bilim insanları bu bulguların, virüsün etki ettiği mekanizmaları anlamak ve etkilenenlere yönelik bakımı iyileştirmeye yardımcı olmak için önemli olduğunu vurguladı.

En kapsamlı araştırma

Missouri’deki St. Louis Sağlık Merkezi yöneticisi olan ve araştırma ekininde yer alan Ziyad Al-Aly, “Bu son derece önemli bir çalışma” ifadelerinde bulunurken, “Uzun zamandır kafamızı kaşıyıp Covid’in neden bu kadar çok organ sistemini etkilediğini soruyoruz. Bugün ortaya çıkan bulgular, hastalığı hafif veya asemptomatik atlatan kişilerde bile Covid’in neden uzun süre ortaya çıkabileceğini açıklamaya yardımcı olabilir.” dedi.

Bugüne kadar, corona virüsün hava yolu ile bulaştığı sürece akciğer dışındaki hücre ve organları enfekte etme ihtimaline karşı çıkılmıştı.

Beyne etkisi ayrıca araştırılacak

Maryland, Bethesda’daki NIH’de yürütülen araştırmanın, ABD’de pandeminin ilk yılında corona virüse yakalandıktan sonra hayatını kaybeden 44 hasta üzerinde otopsiler sırasında alınan dokuların kapsamlı örneklenmesine ve analizine dayandığı belirtildi.

NIH’nin ortaya çıkan patojenler bölümünü yöneten Daniel Chertow ve meslektaşları, solunum yolu dışındaki enfeksiyon yükünün özellikle beyne etkisiyle ilgili yeterli sonuç alamadıklarını ve araştırmalarını sürdüreceklerini açıkladı.

‘Tüm vücut hücrelerini etkileyebilir’

NIH araştırmacıları ayrıca viral seviyeleri tespit etmek ve ölçmek için çeşitli doku koruma teknikleri kullandılar ve hastalığın ilk haftasında ölen Covid hastalarından akciğer, kalp, ince bağırsak ve adrenal bez dahil olmak üzere birden fazla dokudan toplanan virüsü büyüttüler.

Yazarlar, “Sonuçlarımız toplu olarak, SARS-CoV-2’nin en yüksek yükünün hava yollarında ve akciğerde olmasına rağmen, virüsün enfeksiyon sırasında erken yayılabileceğini ve beyin dahil olmak üzere tüm vücuttaki hücreleri enfekte edebileceğini gösteriyor” dedi.