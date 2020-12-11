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COVID-19 aşısı geliştiren BioNTech'in hisseleri son bir yılda 4 kat değerlendi
Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci tarafından kurulan Almanya merkezli BioNTech şirketinin hisseleri, bir yılda 4 kat değerlendi
COVID-19 aşısı geliştiren BioNTech'in hisseleri son bir yılda 4 kat değerlendi
11 Aralık 2020 09:34 - DHA
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Pfizer BioNTech koronavirüs aşısının ilk defa İngiltere’de kullanılmaya başlanmasından sonra, ABD’de bağımsız danışmanlarından oluşan kurul, ABD Gıda ve İlaç Dairesine Pfizer BioNTech aşısına “acil kullanım izni” verilmesini tavsiye etti. BioNTech firmasının geçen yıl aralık ayında hisse değeri 31 sent iken, bu hafta 129 sentten işlem gördü. Şirketin hisseleri, bir yıl içinde yaklaşık 4 kat değerlendi.

BioNTech, halka açık biyoteknoloji şirketi olarak Prof Dr Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci tarafından kuruldu. Firma uzun yıllar çeşitli hastalıkların tedavisi için hastaya özgü yaklaşım ile aktif bağışıklık terapileri üretti. BioNTech bu yılın başlarında koronavirüs aşısı üzerinde çalışmaya başlayarak ABD ilaç devi Pfizer ile ortaklık kurdu.

Anahtar Kelimeler:

biontech pfizer koronavirus fda prof dr ugur sahin ozlem tureci

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