COVID-19 aşısı olan bazı kadınların göğsünde kitle oluşumu gözlendi

ABD'li doktorlar, COVID-19 aşısının bir yan etkisi olarak bazı kadınların göğüslerinde çeşitli şişkinlikler oluştuğunu açıkladı. Söz konusu şişkinlikler, vücudu zararlı patojenlere karşı savunan lenf benzlerinde oluşuyor ve aşı olunan kolla aynı taraftaki göğüste ortaya çıkıyor.



Söz konusu durum göğüs muayenesi olan kadınların mamografi taramalarında ortaya çıktı. Göğüs şişkinliği şikayeti belirten kadınların sayısının artması ise durumdan şüphelenen doktorları konu üzerinde çalışmaya itti.

GÖĞÜS KANSERİNİ DÜŞÜNDÜRDÜ



Massachuets Genel Hastanesi doktorları tarafından yapılan çalışma Ajronline adlı tıp dergisinde yayınlandı. Hastanenin radyoloji departmanında bölüm başkanı olan Dr. Connie Lehman tarafından CNN International'a yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hepimiz bunun hakkında konuşmaya başladık ve bir orman yangını gibiydi. Mamografilerde kaç kadının göğsünde lenf bezi şişkinliği bulduğumuzu sayamadık. Ancak bu durum bazı yanlış korkulara ve gereksiz biyopsilere yol açtı. Çünkü bu tür bir durumda ilk önce gögüs kanseri akla geliyor.”

Öte yandan, çalışmanın yazarları, şişmiş lenf düğümlerinin COVID-19 öncesi meme taramalarının yalnızca yüzde 0,03'ünde görüldüğünü söyledi. Bu türden kitlelerin tespit edildiği insanların ise yüzde 56’sına kanser teşhisi konulduğu belirtildi. Ayrıca, şişmiş lenf düğümlerinin, HPV, TB için BCG aşısı ve grip aşıları da dahil olmak üzere diğer aşılardan sonra 'nadiren rapor edildiğini' ifade edildi.

"NORMAL BİR DURUM, ENDİŞELENMEYE GEREK YOK"



Bununla birlikte araştırmanın yazarları, aşı sonrasında meydana gelen şişkinliklerin anormal bir durum olmadığını belirterek, aşının ikinci dozundan altı hafta sonra kaybolacaklarını açıkladı:

“Koronavirüse karşı aşılanma sonrası meme görüntülemede tespit edilen aksiller adenopatili (şişkinlik) hastalarının sayısı artıyor. Aşının son dozunun ardından geçen altı hafta içindeki süreçte oluşan lenf bezi şişkinliğini normal kabul ediyor ve ek bir tedavi önermiyoruz. Hastaları gereksiz telaşa kapılmasını önlemek ve hastane yoğunluğunu azaltmak amacıyla bu dönemde mamgrafi ve ultrason önermiyoruz. Ancak, sorun aşılamadan altı hafta sonra devam ederse koltuk altı ultrasonu yapılması gereklidir. Bununla birlikte, göğüs kanseri teşhisi konmuş ve aşılalanan hastaların ise olağan tedavilerine devam etmesini tavsiye ediyoruz."

Araştırmacılar, yaptıkları öneriler sayesinde hasta kaygısı ve gereksiz tedavi masraflarını azalacağını ve salgın esnasında meme kanseri hastalarının tedavisinin gecikmesinin önüne geçileceğini söyledi.

PROF. DR. SÖNMEZ'DEN AÇIKLAMA

Üsküdar Üniversitesinden Prof. Dr. Güner Sönmez, konuya ilişkin yaptığı açıklamada; "Aşı olan kadınlarda, aynı taraf koltuk altında lenf bezi şişmesi olabilir. Bu durum normal ve beklenen bir şeydir. Muayene veya mamografide çıkması kanseri düşündürmemeli. Hasta 6 hafta içinde o taraf kolundan aşı olmuşsa ek tetkike gerek yok." değerlendirmesini yaptı.

ANTİKOR ÜRETİLDİĞİNİN GÖSTERGESİ OLABİLİR



Öte yandan bilim insanları, Pfizer/BioNTech ve Moderna aşısının ardından daha fazla göğüs kitlesi şikayeti bildirildiğini, ancak her aşının lenf düğümlerinin geçici olarak şişmesine neden olabileceğini belirtti. Doktorlar bu durumun vücudun amaçlandığı şekilde yanıt olarak antikor ürettiğinin bir işareti olabileceğini de sözlerine ekledi.