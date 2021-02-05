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COVID-19 aşısı öncesinde dikkat edilmesi gerekiyor: İşte ağrı kesicilerin aşı üzerindeki etkisi!
Dünya genelinde COVID-19 aşılarının geliştirilmesiyle birlikte birçok ülkede başta yaşlı ve sağlık çalışanları olmak üzere yüz binlerce kişi aşı olmaya başladı
COVID-19 aşısı öncesinde dikkat edilmesi gerekiyor: İşte ağrı kesicilerin aşı üzerindeki etkisi!
05 Şubat 2021 11:36 - Euronews
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Aşılar vücudun bağışıklık sistemini harekete geçirerek, metabolizmamızı virüs ve diğer hastalıklara karşı daha dirençli hale gelmesini sağlıyor.

Ancak bazı bilim insanları günlük hayatta sıklıkla kullandığımız ağrı kesicilerin COVID-19 aşısının etkisini azaltabileceğini ve salgının etkili olduğu şu günlerde ağrı kesici kullanımından kaçınılması gerektiğini belirtiyor. Hatta birçok doktor ağrı kesicilerin şu dönemde kullanılmaması gerektiğinde hem fikir.

Ağrı kesicilerin aşı olan birinin vücuduna yaptığı olumsuz etki nedir?

Ağrı kesiciler de tıpkı aşılar gibi, bağışıklık sistemini harekete geçiriyor. Elde edilen veriler sınırlı olsa da ağrı kesici almak vücutta aşıların yaptığı etkiye benzer bir değişim yarattığı için aşıların etkisini azaltabiliyor.

Aşı olduğumuzda vücut kendisini virüslü zanneder ve ona karşı savunma mekanizmasını çalıştırmaya başlar. Bu sebeple de hastalarda baş ağrısı, ateş, yorgunluk ve kas ağrıları gibi geçici etkiler görülebilir. Bu durumun görülmesinin sebebi, metabolizmanın vücutta oluşan iltihaba (inflamasyon) verdiği tepkidir.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Başkanı Dr. Rochelle Walensky, aşı olunduğunda bu tarz semptomlar yaşanmasının aşının işe yaradığı ve bağışıklık sisteminin hızlandığı anlamına geldiğini belirtiyor.

"Ağrı kesiciler antikor üretimini azaltıyor, aşının etkisi düşüyor"

Ancak bazı ağrı kesiciler, adı üzerinde vücuttaki ağrıyı azaltmak için bağışıklık sistemini yavaşlatıcı etkiye sahip. Bunun yanında ağrı kesici almak, virüsün hücrelerin enfekte olmasını engelleyen yardımcı maddeler olan antikor sayısını da düşürüyor. Journal of Virology tıp dergisinde fareler kullanılarak konuyla ilgili bir deney yapıldı. Deney sonucunda ağrı kesicilerin, aşının etkilerini azalttığı görüldü.

Kaliforniya Üniversitesi Eczacılık Bölümü öğretim üyelerinden Jonathan Watanabe, bazı ağrı kesicilerin bağışıklık sisteminde farklı etkilere neden olmadığını belirterek, "Yine de doktorunuza sormadan aşı öncesinde ya da sonrasında ağrı kesici almamalısınız. Eğer gerçekten ihtiyacınız yoksa, hiçbir şekilde ağrı kesici almayın." diye konuştu.

Aşıdan sonra bol sıvı gıdalar tüketin

Araştırmayı yapan bilim insanları ağrı kesici almak yerine koronavirüs aşısı sonrası vücutta oluşan semptomları en aza indirmek için farklı tavsiyeleri var:

"Aşıyı olduğunuz kolunuza nemli bir bez koyun, çok kalın giyinmeyin, aşı olduğunuz kolu hareket ettirin ve bol sıvı gıdalar tüketin."

CDC doktorlarının aşı olanlara bir tavsiyesi daha var; Eğer kolunuzdaki kızarıklık ve yaşadığınız yan etkiler birkaç güne kadar geçmezse doktorunuza başvurun. 

Anahtar Kelimeler:

agri kesici covid-19 antikor uretimi asi

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