COVID-19 aşısında en fazla doz sevkiyatı yapılan ülkeler arasında Türkiye 8'inci sırada

Uluslararası İlaç Üreticileri ve Dernekleri Federasyonu (IFPMA), dünya çapında Covid-19 aşı sevkiyatının haftalık bazda hızlı artış gösterdiğini bildirdi.

Federasyon Başkanı Thomas Cueni'nin açıkladığı verilere göre ABD'li Pfizer ve Alman Biontech ortaklığında geliştirilen aşı, dünyada en fazla sevkiyatı yapılan aşı oldu. Aşıdan geçen hafta, bir önceki haftaya göre yüzde 4'lük artışla 82 milyon doz sevk edildi.

Türkiye'nin de anlaşmalı olduğu Çinli Sinovac şirketi de geçen hafta küresel sevkiyatı yüzde 46 artırarak 74,4 milyon doza yükseltti. İngiltere-İsveç ortaklığındaki AstraZeneca aşısının sevkiyatı ise aynı zaman diliminde yüzde 22 artırılarak 55 milyon doza ulaştı. ABD'li Moderna şirketinin aşısından ise yüzde 10'luk artışla yaklaşık 50 milyon dozluk sevkiyat yapıldı. Çinli diğer aşı üreticisi Sinopharm'ın sevkiyatı yüzde 286'lık artışla 30 milyon doza yükselirken, Rus Sputnik V aşısının haftalık sevkiyatı 8,3 milyon dozda kaldı.

Cueni, aşı üreticilerinin öncelikli olarak zengin ülkelere sevkiyat yaptığı, BM öncülüğünde oluşturulan ve yoksul ve gelişmekte olan ülkelere aşı temin etmeyi hedefleyen Covax İnisiyatifinin geri planda kaldığı yönündeki eleştirileri geri çevirdi.

"En çok sevkiyat en ağır etkilenen ülkelere yapılıyor"

En fazla aşı sevkiyatının Covid-19'dan en ağır şekilde etkilenen ülkelere yapıldığını belirten Cueni, küresel sevkiyatın yüzde 26'lık bölümünün Amerika Birleşik Devletleri'ne yapıldığını, ABD'yi yüzde 14,7 ile Çin ve yüzde 12,6 ile AB'nin izlediğini kaydetti.

Cueni'nin paylaştığı verilere göre ABD, Çin ve AB'yi yüzde 5,8'erlik oranla Endonezya ve İngiltere izledi.

Türkiye ise dünyada en fazla doz sevk edilen ülkeler arasında Hindistan ve Brezilya'nın ardından sekizinci sırada yer aldı. Türkiye'nin hemen arkasında ise Rusya, İsrail ve Fas bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de 23 Şubat 2021 itibarıyla toplam 7 milyon 448 bin 808 kişi aşılandı. 6 milyon 231 bin 134 kişi ilk doz, 1 milyon 217 bin 674 kişi ise ikinci doz aşısını oldu.

IFPMA Başkanı, düşük ve orta gelirli ülkelerin sevkiyatlarda gerilerde kaldığı düşüncesinin doğruyu yansıtmadığını belirterek Hindistan, Brezilya ve Türkiye, Rusya, İsrail ve Fas'ı örnek gösterdi.

Cueni, aşı siparişlerini önceden veren ülkelerin dozları daha erken aldıklarını belirterek Covax için anlaşmaların Aralık'ta yapıldığına işaret etti. Cueni, buna rağmen Covax'a taahhüt edildiği üzere bu yıl içinde 2 milyarı aşkın dozun tedarik edilebileceğini düşündüğünü söyledi.

Salgınlara Karşı Hazırlık İnovasyon Koalisyonundan (CEPI) James Robinson da 2021'in tamamında toplam 10 milyar dozluk üretim yapılabileceğini tahmin ettiklerini belirtti.