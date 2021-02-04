COVID-19 aşısında iki dozda iki farklı aşı kullanacaklar: Daha etkili yanıt verdiğine dair kanıtlar bulundu

MEDİMAGAZİN–Oxford Üniversitesi tarafından hayata geçirilecek çalışma ile COVID-19 ile mücadele kapsamında geliştirilen aşı dozlarının etkinlikleri ölçülebilecek. Bilim insanlarının hazırlıklarını yaptığı çalışma 820 gönüllü denek üzerinde gerçekleştirilecek. Çalışmaya katılan gönüllülere, her iki aşı dozu da farklı üretici firmaların geliştirdiği aşılardan yapılacak. Bilim insanlarının yapacağı bu çalışma, dünyada bir olması bakımından önem taşıyor.

Gönüllüler 50 yaş üzeri aşılanmamış kişilerden oluşacak

Çalışma kapsamında Oxford/AstraZeneca veya Pfizer/BioNTech aşısının ilk dozunun uygulanmasında, “50 yaş üzerinde” daha önce aşılanmamış 820 gönüllü yer alacak. Gönüllülerden bazıları 12 hafta içinde çağrılarak ikinci randevularına katılacak ve alternatif aşı uygulaması yapılacak. Araştırmaya katılanlardan bazılarına ise ikinci dozlarında yine aynı aşının uygulaması sağlacanak.

Oxford’lu bilim insanlarının yaptığı açıklamaya göre, aşıların karıştırılmasının korunma noktasında daha olumlu yanıt verip vermeyeceği tespit edilecek. Açıklamaya göre, bir kişiye arka arkaya iki farklı aşı uygulamasının, İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya’da karşılaştığımız COVID-19 varyantlarına karşı tek bir aşının sağlayacağı korumadan daha fazlasını sağlanabileceği düşünülüyor.

Konuyla ilgili konuşan Oxford’lu araştırmacı Mathew Snape, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu aşıların aynı programda birbirinin yerine kullanılabileceğini gösterirsek, bu aşı dağıtımının esnekliğini büyük ölçüde artıracak ve yeni virüs türlerine karşı korumanın genişliğinin nasıl artırılacağına dair ipuçları sağlayabilir."

Snape, Oxford aşısı gibi adenoviral vektör aşısının Pfizer/BioNTech gibi mRNA aşısı ile birleşiminin daha etkili bir yanıt verebileceğine dair kanıtlar bulunduğunu bildirdi.