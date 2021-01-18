COVID-19 aşısından sonra yaşanan ölümler hakkında soruşturma

Belçika'da ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile Alman şirket BioNTech'in koronavirüs aşısından olan 82 yaşındaki bir kişi 5 gün sonra hayatını kaybetti. Norveç'te ise aşı uygulamasından sonra 23 kişi yaşamını yitirdi.

Dünya genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama kampanyaları birçok ülkede devam ediyor.

Belçika'da Federal İlaç ve Sağlık Ürünleri Ajansı (FAMHP) tarafından yapılan açıklamada, ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile Alman şirket BioNTech'in koronavirüse karşı geliştirdiği aşının uygulandığı 82 yaşındaki bir kişinin 5 gün sonra hayatını kaybettiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Aşılama ile bireyin ölümü arasında bir bağlantı olup olmadığını belirlemek için durum daha ayrıntılı bir şekilde araştırılacaktır" denildi.

Norveç'te 23 ölüm

Norveç İlaç Ajansı tarafından yapılan açıklamada ise, Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği aşıyı yaptıran 23 kişinin hayatını kaybettiği, soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Hollanda ve Bulgaristan da dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesi, Pfizer/BioNTech'in koronavirüs aşısını aldıktan sonra kişilerde göz çevresinde şişlik ve kızarıklık gibi yan etkiler olduğunu bildirmişti. Avrupa Birliği üye ülkeleri, söz konusu aşıyı Aralık ayı sonlarında başlatılan toplu aşılama kampanyaları ile uygulamaya başlamıştı.

Almanya, Portekiz ve ABD’de de ölümler yaşandı

Norveç'te 23 kişinin ölümünün ardından, Almanya'da da can kaybı yaşandı. Ülkede salgına ilişkin durumu takip eden Paul Ehrlich Enstitüsü gerçek sayıyı açıklamadı.

Pfizer-BioNTech aşının sağlık görevlilerine yapıldığı ABD’de, aşı olan Gregory Michael adlı doktor aşıdan 2 hafta sonra hayatını kaybetmişti. Michael, ilk dozu vurulduktan 3 gün sonra ellerinde ve ayaklarında küçük lekeler ortaya çıktığı ardından da öldüğü belirtilmişti.

Portekiz’de Onkoloji Enstitüsü Pediatri Bölümü’nde (OPI) çalışan 41 yaşındaki hemşire Sonia Acevedo, corona aşısı olduktan 2 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Pfizer’dan açıklama

Pfizer’dan bir yetkili, Norveç’te yaşanan ölümlerle ilgili inceleme yaptıklarını ve Norveç İlaç Ajansı ile birlikte bilgi topladıklarını açıkladı.

Yetkili tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Norveç yetkilileri, huzurevlerinde yaşayanların aşılanmasına öncelik verdi. Öncelik verilenler arasında çok yaşlı ve ağır hastalar da var.

Norveç İlaç Ajansı şu ana kadar yaşanan ölüm sayısının endişe verici olmadığını ve beklentilerle uyumlu olduğunu onayladı.

Bildirilen tüm ölümler, bu olayların aşı ile ilgili olup olmadığını belirlemek için Norveç tarafından yürütülen incelemeyle birlikte değerlendirilecek.

Norveç hükümeti ayrıca hastaların sağlığını daha fazla dikkate almak için aşılama talimatını değiştirecek.

Belçika'da 2020'de ortalamadan yüzde 16 fazla ölüm kaydedildi

Belçika'da 2020 yılında önceki yılların ortalamasından yaklaşık 18 bin fazla ölüm kayıtlara geçti.

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün (Sciensano) kayıtlarına göre, 2020'de Belçika'da 126 bin kişi hayatını kaybetti.

Belçika'da yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı geliştirilen aşı 20 günde yaklaşık 50 bin kişiye yapıldı.