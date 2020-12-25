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COVID-19 aşısını geliştiren Türk bilim insanları Şahin ve Türeci, 2021 Axel Springer Ödülü'ne layık görüldü
Almanya'nın önde gelen dijital medya kuruluşu Axel Springer, '2021 Onur Ödülü'nü koronavirüs aşısını geliştiren Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e verdi
COVID-19 aşısını geliştiren Türk bilim insanları Şahin ve Türeci, 2021 Axel Springer Ödülü'ne layık görüldü
25 Aralık 2020 11:24 - Euronews
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Medya kuruluşu tarafından yapılan açıklamada,"Kanser araştırmalarındaki başarıları hayat kurtarmaya yardımcı olabilir. BioNTech'in kurucuları şimdi ise Covid-19 aşısı ile dünyaya umut veriyor" denildi.

Springer, haberi duyurduğu sosyal medya paylaşımında da Türk çift Uğur Şahin ve Özlem Türeci’ye teşekkür etti

Almanya'nın önde gelen dijital medya kuruluşu Axel Springer, '2021 Onur Ödülü'nü koronavirüs aşısını geliştiren Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e verdi.

Medya kuruluşu tarafından yapılan açıklamada,"Kanser araştırmalarındaki başarıları hayat kurtarmaya yardımcı olabilir. BioNTech'in kurucuları şimdi ise Covid-19 aşısı ile dünyaya umut veriyor" denildi.

Springer, haberi duyurduğu sosyal medya paylaşımında da Türk çift Uğur Şahin ve Özlem Türeci’ye teşekkür etti.

'Türeci ve Şahin'den daha iyi rol model örneği olamaz'

Axel Springer CEO'su Mathias Döpfner de yaptığı açıklamada, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ödülün eylemleriyle rol modellerini onurlandırmayı amaçladığını" belirterek, "2021 yılı için Özlem Türeci ve Uğur Şahin'den daha iyi rol model örneği olamaz. Covid-19'a karşı geliştirdikleri mRNA aşısı, bize özgürlüğü geri verme ve dünya çapında hayatları kurtarma potansiyeline sahip. Onları minnetle tebrik ediyorum." 

Ödül töreninin 2021 baharında yapılması planlanıyor.

Parasal değeri olmayan ödüle daha önce SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk ve Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg de layık görülmüştü.

Amerikan ilaç firması Pfizer'in, bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile geliştirdiği aşının 3'üncü aşama denemelerinde Covid-19'a karşı yüzde 95 etkili olduğu bildirilmişti.

Şahin ayrıca son yaptığı açıklamada, virüs mutasyonu durumunda yeni aşının "altı hafta içinde" sağlanabileceğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 asisi ugur sahin ozlem tureci koronavirus

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