COVID-19 atlatan Dr. Oğuzhan Tokgöz: '2-3 haftada ancak kendimi toparlayabildim'

Yeni tip koronavirüsü (COVID-19) yenerek görevine dönen Saray Devlet Hastanesinde görevli Dr. Oğuzhan Tokgöz, hastalığı atlattıktan sonra ancak 2-3 haftada kendisini toparlayabildiğini söyledi.

Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgınla mücadele sürecinde sağlık çalışanlarının uzun süredir fedakarca mücadele ettiğini belirtti.

Bu süreçte ellerinden geldiğince maske, eldiven ve hijyen kurallarına dikkat ettiklerini anlatan Tokgöz, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hastanemizde zaman zaman salgından dolayı yatan hasta sayımız çok arttı. Bu dönemde yatan bir hastamızı entübe etmek zorunda kaldık. Ona yaşam desteği verdik, birkaç saat o hastamızla uğraştık. Ne kadar dikkat etsek de muhtemelen o esnada virüsü kaptım."

Tokgöz, insanların "bana virüs bulaşmaz" diye düşündüğünü ancak bunun yanlış olduğunu dile getirdi.

Hastalığın kendisinde ilk başlarda sadece hafif öksürük yaptığını ifade eden Tokgöz, şunları söyledi:

"Ben de 'normaldir' diye düşündüm. Kendimi riske atmadım ve testimi yaptırdım. Testimin sonucunun pozitif olduğunu öğrenince ailemi korumak için hastaneye yattım. İlk başlarda sıkıntı olmasa da sonra solunum sıkıntısı yaşadım. Bu süreçte gencecik insanların vefat ettiğini görmek bende korku uyandırdı. O sırada ölümü düşündüm."

Tokgöz, tedbirlere titizlikle uyulmasının çok önemli olduğunu bu süreçte bir kez daha anladığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu virüs başka hiçbir virüse, hiçbir hastalığa benzemiyor. Hastalığı geçirdikten sonra 2-3 haftada ancak kendimi toparlayabildim. Merdiven çıkmakta zorlanıyordum, yürürken nefes nefese kalıyordum. Bu virüs çok hızlı yayılıyor. Herkesin bu süreçte çok dikkat etmesi gerekiyor. Benim dikkat etmem, sizin dikkat etmeniz yeterli olmuyor. Bazen bir kişi dikkat etmeyince sizin sevdiklerinize virüsü bulaştırabiliyor. Bu salgında bulaşma yolu çok. O yüzden herkesin tedbirlere titizlikle uyması gerekiyor."

"Hastalığını gizleyen insanlar oluyor"

Sağlık çalışanlarının görevden hiçbir zaman çekinmediğinin altını çizen Tokgöz, şunları kaydetti: