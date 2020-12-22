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COVID-19 atlatan hemşire: Maskesiz dolaşanlar keşke pandemi servisini görse
Kayseri Devlet Hastanesinin pandemi servisinde çalışırken, koronavirüse yakalanan hemşire Güzel Karaağaç (31), 1 aylık tedaviyle sağlığına kavuştu. Yeniden aynı serviste göreve başlayan Karaağaç, "Sokağa nedensiz yere çıkanlar, maskesiz dolaşanlar keşke pandemi servisini ve oradaki hastaları bir kere görebilseler. Bu durum bizi çok üzüyor" dedi
COVID-19 atlatan hemşire: Maskesiz dolaşanlar keşke pandemi servisini görse
22 Aralık 2020 14:40 - DHA
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Kayseri Devlet Hastanesinin pandemi servisinde görev yapan, 2 çocuk annesi hemşire Güzel Karaağaç, 27 Ekim'de yüksek ateş ve öksürük şikayetleri üzerine çalıştığı hastanede Covid-19 testi yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan Karaağaç, şikayetlerinin artması üzerine pandemi servisinde tedaviye alındı. 3 gün hastanede gözlem altında tutulan Karaağaç'ın tedavisi, daha sonra evinde devam etti. 1 aylık tedaviyle hastalığı yenen Karaağaç, 7 Aralık'ta yeniden aynı serviste göreve başladı.

'BİZİ ÇOK ÜZÜYOR'

Güzel Karaağaç, öksürük ve ateş şikayetleri ile test yaptırdığını söyleyerek, şu ifadelere yer verdi:

"Hastalığım ağır geçti. 2 çocuk annesi olarak çok zorlandım. 4 yaşındaki çocuğum kapımda yattı. Bana, 'Ne olur benimle yat' dedi. Karantinada olduğum için yanına yaklaşamadım. Çocuğumla uzaktan uzağa ağlaştık. Sağlık çalışanı olmamız nedeniyle bilgilerimiz iyileşmemizi hızlandırdı. Sokağa nedensiz yere çıkanlar, maskesiz dolaşanlar keşke pandemi servisini ve oradaki hastaları bir kere görebilseler.

Bu durum bizi çok üzüyor. Maskesiz gördüğümüz insanlar hem bizim iş yükümüzü artırıyor hem de emeğimizin boşa gitmesine neden oluyor. Maske, mesafe ve hijyene dikkat etsinler. Sağlık çalışanı olarak rica ediyorum. Ne olur, tedbirlere uysunlar"

Anahtar Kelimeler:

kayseri devlet hastanesi pandemi covid-19 hemsire

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