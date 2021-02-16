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COVID-19 cam ve plastik yüzeylerde kağıt ve kumaşlara oranla daha uzun süre hayatta kalıyor
Hindistan Teknoloji Enstitüsünde (HTE) yapılan araştırmaya göre, COVID-19’un cam ve plastik ürünlerinde, kağıt ve kumaşlara göre daha fazla canlı kaldığı tespit edildi
COVID-19 cam ve plastik yüzeylerde kağıt ve kumaşlara oranla daha uzun süre hayatta kalıyor
16 Şubat 2021 13:18 - NTV
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Hindistan’da bilim insanları Covid-19’un cam ve plastik gibi yüzeylerde uzun süre hayatta kalabildiğini tespit etti.

Physics of Fluids dergisinde yayımlanan çalışmada araştırmacılar, gözenekli ve gözenekli olmayan yüzeylerde corona virüsün ne kadar süre kalabildikleri üzerine araştırma yaptılar.

‘4-7 GÜN ARASI CANLI KALIYOR’

Araştırmacılar kağıt ve kumaş gibi gözenekli yüzeylerde Covid-19’un üç saat ila iki gün arasında kaldığını görürken, cam, plastik ve paslanmaz çelikte ise dört gün ila yedi gün arasında kalabildiğini tespit etti.

Gözenekli yüzeylerin hava alması nedeniyle corona virüsün hayatta kalması için daha az elverişli olduğu tespit edilirken çalışmanın başındaki kişi olan Hindistan Teknoloji Enstitüsünden Sanghamitro Chatterjee, şöyle söyledi:

“Enfeksiyon riskini azaltmak için kumaş malzemeleri kullanmak çok önemli.”

Hastane, ofis gibi insanların sıklıkla gittiği yerlerin cam ve paslanmaz çelik ile kaplı olduğunu belirten Chatterjee, “Bu tip yerlerin kumaş malzeme ile kaplanmasını tavsiye ediyoruz” dedi.

‘OKUL SIRALARI KUMAŞ İLE KAPLANABİLİR’

Alışveriş merkezleri, restoranlar, havalimanı bekleme salonları gibi yerlerdeki koltukları kumaş kaplayarak koronavirüs riskinin azaltılabileceğini belirten bilim insanı, “Okulların açılmaya başlamasıyla öğrencileri daha güvenli şartlarda eğitime döndürmek için sıraların kumaşla kaplanmasını tavsiye ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 cam ve plastik yuzeyler

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