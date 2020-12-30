COVID-19 dün 6 sağlık çalışanının daha hayatına mal oldu

Türk Tabipleri Birliği (TTB), sosyal medya hesabı Twitter'dan hayatını kaybeden 6 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini duyurdu ve başsağlığı dileklerinde bulundu.
Geçtiğimiz günlerde, 300 sağlıkçının hayatını kaybettiğini, istatistik verilere dayandırarak açıklayan TTB, bu rakamı son iki gün içinde 310 olarak güncelledi.
Türkiye'de COVID-19 nedeni ile hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısı 300'e ulaştı
TTB, ağırlaşan vefat tablosuna yenilerini ekledi. Aydın, Van, Amasya, İstanbul, Karabük ve İzmir’de görevli 6 sağlık çalışanının daha koronavirüsten hayatını kaybettiğini duyurdu: