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COVID-19 dün 6 sağlık çalışanının daha hayatına mal oldu
Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden sağlıkçıların istatistiki verilerini açıklayan Türk Tabipleri Birliği, 6 sağlık çalışanının daha hayatını kaybettiğini duyurdu ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu
COVID-19 dün 6 sağlık çalışanının daha hayatına mal oldu
30 Aralık 2020 11:45 -
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Türk Tabipleri Birliği (TTB), sosyal medya hesabı Twitter'dan hayatını kaybeden 6 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini duyurdu ve başsağlığı dileklerinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde, 300 sağlıkçının hayatını kaybettiğini, istatistik verilere dayandırarak açıklayan TTB, bu rakamı son iki gün içinde 310 olarak güncelledi.

Türkiye'de COVID-19 nedeni ile hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısı 300'e ulaştı

TTB,  ağırlaşan vefat tablosuna yenilerini ekledi. Aydın, Van, Amasya, İstanbul, Karabük ve İzmir’de görevli 6 sağlık çalışanının daha koronavirüsten hayatını kaybettiğini duyurdu: 

  • İstanbul'da özel bir hastanede çalışan Anestezi Uzmanı Dr. Tahir İnce
  • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Servis'te çalışan Polis Memuru Receb Ünlü
  • İzmir'de özel bir hastanede çalışan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Halil Kuddar
  • Karabük Safranbolu Devlet Hastanesi'nde görev yapan Hemşire Nihal Karataş
  • İstanbul'da çalışan Dr. Nimetullah Reşidi
  • Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin EAH'de görev yapan, Amasya Tabip Odası Denetleme Kurulu üyesi Nöroloji Uzmanı Dr. Mustafa Yiğit

 

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