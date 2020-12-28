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COVID-19 geçiren doktor: 'Yoğun bakım hekimi olarak orada yatmak insanı çok ürkütüyor'
Uzman Dr. Volkan Yarar, "Yoğun bakım hekimi olarak orada hasta yatmak ve olabilecek olumsuzlukları bilmek de insanı çok ürkütüyor. Tedavinizi de olumsuz yönde etkileyebiliyor." dedi
COVID-19 geçiren doktor: 'Yoğun bakım hekimi olarak orada yatmak insanı çok ürkütüyor'
28 Aralık 2020 17:38 - AA
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Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve 12 gün entübe olarak kaldıktan sonra iyileşip işbaşı yapan Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde görevli Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı Dr. Volkan Yarar, yaşadıklarını anlattı.

Nisan ayı sonunda Kovid-19 nedeniyle hastanede yatan bir hemşirenin tedavisiyle ilgilenen Yarar, bir gece halsizlik, yüksek ateş ve terleme hissetti. PCR testi pozitif çıkan ve hastanede tedaviye alınan Yarar, 4 gün sonra nefes darlığı yaşamaya başladı.

Yapılan görüntülemede Yarar'ın akciğerlerinde ileri derecede yayılım olduğu belirlendi. Bunun üzerine, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli Prof. Dr. Necati Gökmen, Dr. Yarar'dan İzmir'e gelmesini istedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesinde önce normal serviste tedavi gören Yarar, nefes alıp vermesi zorlaşınca yoğun bakıma alındı. Yoğun bakım ünitesinde 4 gün boyunca oksijen maskeyle desteklenen Yarar, son çare olarak solunum cihazlarına bağlanıp entübe edildi.

Entübe durumda 12 gün kaldıktan sonra iyileşen ve bundan 10 gün sonra Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine dönen Yarar'a 3 hafta fizik tedavi uygulandı. Evinde 1,5 ay dinlenen Yarar, yeniden işbaşı yaparak Kovid-19'la savaşan arkadaşlarının yanında mücadelesini sürdürdü.

"Hep kendimi telkin ettim"

Dr. Volkan Yarar, AA muhabirine, hastalığa yakalandığında virüsün ailesine de bulaşmış olabileceği düşüncesinin kendisini demoralize ettiğini söyledi.

O dönemde ailesinden kimsenin Kovid-19'a yakalanmadığını belirten Yarar, şunları kaydetti:

"Bu hastalığı geçirenlerin maruz kaldığı yalnız kalma durumu, insanlarda terk edilmiş, yalnızlık, ne olacağını bilememe, sıkıntıyı ve kötü bir şey olacakmış hissini artırıyor. O süreçler de çok ağır ve acı süreçlerdi. Yoğun bakım hekimi olarak orada hasta yatmak ve olabilecek olumsuzlukları bilmek de insanı çok ürkütüyor. Tedavinizi de olumsuz yönde etkileyebiliyor. Hep kendimi telkin ettim, zaten dışarıda arkadaşlarımız ve sevdiklerimiz hep dua ettikleri için orada hep hayata tutunmaya çalıştım ve çok şükür o süreci atlattık."

"Kendimi iyi hisseder hissetmez görevime başladım"

Sağlık çalışanlarının Kovid-19'la mücadele yaşadığı zorluklara değinen Yarar, şöyle konuştu:

"Ev istirahatimin ardından kendimi iyi hisseder hissetmez görevime başladım. Burada bu hastalıkla savaş veren arkadaşlarımın yanına geldim. Yoğun bakımdaki hastaların nefes alamadıkları zaman yaşadıkları zorluklar, bizden bir çare ve umutla beklenti içinde olmaları, onları o şekilde görmenin verdiği acı bu süreci yaşadıktan sonra daha da travmatik hale geldi. Tüm arkadaşlarımız özveriyle bu işi yapıyor, herkes yoruldu. Çocuklarından ayrılanlar, annesini babasını ziyaret edemeyenler... Bu durum sağlık çalışanları açısından gerçekten çok zor. Bu kadar hasta kayıpları ve vefatlara, bizlerin ve Bakanlığımızın bu kadar emeğine rağmen hala bu işin ciddiyetinin farkında olmayan büyük bir kesim var. Hastalığa inanmayan, ceza yemeyeceğini bilse maske takmayacak büyük bir kesim var."

Yarar, kendisine hastalığı sürecinde destek veren ve tedavisinde emeği geçen Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Anesteziyoloji Yoğun Bakım Ünitesindeki tüm sağlık çalışanlarına, dostlarına ve arkadaşlarına teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:

yeni tip koronavirus kovid-19 dr volkan yarar yogun bakim

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