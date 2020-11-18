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COVID-19 geçirenlerde 8 aya kadar bağışıklık tespit edildi
ABD’de yapılan araştırma, koronavirüs geçiren ve iyileşen hastaların vücutlarında 8 aya kadar virüse karşı bağışıklık olduğunu tespit etti. Araştırmaya göre, koronavirüse karşı oluşan bağışıklık, kişileri 10 yıla kadar ağır enfeksiyonlardan koruyabilecek
COVID-19 geçirenlerde 8 aya kadar bağışıklık tespit edildi
18 Kasım 2020 11:52 - NTV
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Son aylarda, azalan antikor seviyelerine ilişkin raporlar, koronavirüse karşı bağışıklığın birkaç ay içinde kaybolabileceği ve tekrar virüse karşı savunmasız kalınacağı endişesi yaratmıştı.

ABD, La Jolla İmmünoloji Enstitüsünde yapılan yeni bir çalışmaya göre, coronavirüs enfeksiyonundan sekiz ay sonra, iyileşen çoğu kişide hala virüsle savaşmak için yeterli bağışıklık hücresi olduğu ortaya çıktı.

“AĞIR HASTALIKLARI ON YILA KADAR ÖNLER”

NY Times’ın haberine göre araştırmada, Koronavirüse karşı bağışıklık hücrelerinin vücutta uzun süre kalabileceği belirtildi. La Jolla İmmünoloji Enstitüsünde çalışmayı yöneten virolog Shane Crotty, "Bu bağışıklık hücresi miktarı, insanların ağır hastalığa yakalanmasını on yıla kadar önleyecektir" dedi.

185 KİŞİ İNCELENDİ

Covid-19 geçirmiş 19-81 yaş arası 185 kişi ile yapılan çalışma da hastaların çoğunun hastaneye yatmayı gerektirmeyen hafif semptomları vardı. Kişilerden düzenli kan örneği alındı ve düzenli incelendi.

Bu hastalarda; antikorlar, gerektiğinde daha fazla antikor üretebilen B hücreleri ve diğer enfekte hücreleri öldüren iki tür T hücresi birlikte incelendi. Araştırmanın başındaki kişilerden Dr. Crotty, “Yalnızca birine bakarsanız, gerçekten tam resmi kaçırabilirsiniz. İncelemelerde antikor miktarı zamanla azalmasına rağmen, B hücresi ve T hücresinin virüs hafızası devam ediyor” ifadelerini kullandı. Sonuç olarak antikorların enfeksiyondan altı ila sekiz ay sonra da dayanıklı olduğu tespit edildi.

İLK KORONAVİRÜSÜ YENEN, İKİNCİSİNDEN 17 YIL KORUNUYOR

Araştırmanın bir diğer önemli bulgusu da corona virüs hastalarının vücudunda iyileştikten sonra 17 yıl daha corona virüs ile savaşabilecek sayıda bağışık hücresi taşıması oldu. 2003 yılında Çin'deki Ciddi Akut Solunum Yolu Sendromu’nu (SARS-Cov) yenen bir hastanın, 17 yıl sonra hala koronavirüse karşı bağışıklık hücreleri taşıdığı ortaya çıktı. Sars, ilk coronavirüs olarak adlandırılıyor.

Daha önce İmmünolog Marion Pepper liderliğindeki Washington Üniversitesindeki araştırmacılar, koronavirüs enfeksiyonunun ardından üretilen belirli bağışıklık hücrelerinin vücutta en az üç ay kaldığını göstermişti.

Yeni bulgular, virüse karşı bağışıklığın kısa süreli olabileceğinden ve pandemiyi kontrol altında tutmak için aşıların tekrar tekrar uygulanması gerekebileceğinden endişelenen uzmanları rahatlatacak gibi görünüyor.

Anahtar Kelimeler:

la jolla immunoloji enstitusu coronavirus sars-cov washington universitesi

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