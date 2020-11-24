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COVID-19 geçirenlere 3 ay boyunca 'temaslı takibi' yok
“Temaslı takibi, salgın yönetimi, evde hasta izlemi ve filyasyon” rehberini güncelleyen bakanlık bundan böyle sağlık çalışanları haricinde kalan temaslı takibinde, korona tedavisi olanların iyileşmesini takip eden 3 ay içerisinde Kovid-19 vakası ile temas riskli olarak değerlendirmeyecek
COVID-19 geçirenlere 3 ay boyunca 'temaslı takibi' yok
24 Kasım 2020 11:11 - Milliyet
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Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı, “Temaslı takibi, salgın yönetimi, evde hasta izlemi ve filyasyon” rehberini güncelledi.

Güncellenen rehberde, “Sağlık Çalışanları Haricinde Kalan Temaslı Takibi” bölümünde, “Kesin veya olası Kovid-19 enfeksiyonu olan bir kişi ile damlacık enfeksiyonuna yönelik korunma önlemleri alınmadan yakın temas etmiş olan kişiler, son temaslarından sonraki 14 gün boyunca; özellikle ateş ve solunum semptomları açısından telefon ile sorgulanarak izlenmeli, gerekir ise ev ziyareti yapılmalıdır” denildi.

Temaslı takibinin il-ilçe sağlık müdürlükleri tarafından organize edildiği hatırlatılan rehberde, şu ifadeler yer aldı:

“Temaslı değerlendirilmesi yapılırken, Kovid-19 vakasının PCR testi alınmasından veya semptom başlangıcından önceki 48 saatlik süre içindeki temaslıları değerlendirmeye alınır. Kesin Kovid-19 tanısı alan kişilerde, enfeksiyon tablosunun iyileşmesini takip eden 3 ay içerisinde gerçekleşen Kovid-19 vakası ile temas durumu, riskli temas olarak değerlendirilmez ve temaslı takibi yapılmaz. Bu kişilerin 3 ay sonrasında gerçekleşen Kovid-19 vakası ile temasları değerlendirmeye alınarak temaslı listelerine dahil edilir. Bilinen bir immün süpresif hastalık tablosu olan ve ya immünsüpresif ilaç kullanan kişiler bu kapsamda değerlendirilmez ve süreye bakılmaksızın tüm Kovid-19 vakası ile temasları değerlendirmeye alınır.”

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 temasli takibi

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