COVID-19 geçirenlerin antikor süreleri ölçüldü: 3-6 ay arası antikor gelişimi gözlendi

Birleşik Krallık'ın en önemli biyomedikal veri tabanı ve araştırma kaynaklarından Biobank tarafından yapılan çalışma, antikorların hastalığı geçirenlerde ne kadar süre koruyuculuğunu devam ettirdiğini inceledi.

Mayıs 2020'nin sonundan Aralık 2020'nin başına kadar olan altı aylık çalışmaya 20 bin 200 gönüllü katıldı. Çalışmaya göre, testi pozitif katılımcıların yüzde 99'u, enfekte olduktan sonra üç ay boyunca koronavirüs antikorlarını korurken,yüzde 88'inde bu oran altı aya kadar çıktı.

Huffington Post'ta yer alan habere göe araştırmacılar, UK Biobank'ın araştırmasının sonuçlarının, üretilen antikorların "çoğu insan için en az altı ay boyunca tekrar enfeksiyon kapmasına karşı bir nebze koruma sağlayabileceğini" söyledi.

Biobank'in üst düzey yöneticilerinden Profesör Naomi Allen da “Bu önemli çalışma, insanların çoğunun koronavirüs enfeksiyonundan sonra en az altı ay boyunca antikorlarını koruduğunu ortaya çıkardı" dedi.

Testi pozitif olan katılımcıların yüzde 24'ü tamamen asemptomatik yüzde 40'ında üç klasik Covid-19 semptomu olan ateş, kuru öksürük veya tat/koku kaybının en az birinin olmadığı da belirtildi.

