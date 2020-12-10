COVID-19 hastası erkeklerin yoğun bakıma kaldırılma olasılıkları kadınlara göre 3 kat fazla

Cape Town Universitesi, Ocak-Haziran ayları arasında 46 ülkeden koronavirüs testi pozitif çıkmış üç milyondan fazla kişiyle yaptığı çalışmada, erkek hastaları "üzecek" sonuçlar elde etti.

Erkeklerin virüsten ölme olasılığı yüzde 39 daha yüksek

Covid-19 salgını sonrası özellikle Çin'de hayatını kaybedenler arasında çok daha fazla erkek olması sonrası yapılan araştırmada, vakaların "tam olarak yarısı" erkek hastalar olduğundan enfeksiyon riskinin kadınlar ve erkekler için aynı olduğu keşfedildi.

Ancak çalışma, erkeklerin yoğun bakıma kaldırılma olasılığının kadınlardan neredeyse üç kat, virüsten ölme olasılığının ise yüzde 39 daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

"Cinsiyet birçok çalışmada gözardı edilen bir değişkendir" diyen Cape Town Üniversitesi araştırmacılarından Kate Webb ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu çalışmada cinsiyetin dikkate alınması gereken önemli bir faktör olduğu hatırlatıldı."

Öte yandan araştırmaya imza atan bilim insanları, söz konusu olasılığın birkaç istisna dışında küresel olduğunu ve çoğunlukla biyolojik farklılıklara indirgenebileceğini açıkladı.

'Testosteron bağışıklık sistemini baskılıyor'

Araştırma ayrıca enfeksiyonlara karşı kadınların bağışıklık sistemlerinin erkeklerden daha güçlü olduğu yönündeki çalışmaları da destekler nitelikte.

Öyle ki araştırmada "dişi" östradiol hormonunun, enfekte olmuş hücreleri öldüren T hücrelerinin tepkisini güçlendirdiği ve antikor üretimini artırdığı görüldü.

Bilim insanları bunun aksine erkek cinsiyet hormonu "testosteronun ise bağışıklık sistemini baskıladığını" belirtiyor.

Araştırma aşı çalışmalarına da ışık tutabilir

Bu sırada araştırmacılar, elde edilen bulguların gelecekteki aşı çalışmaları için önemli olduğunu söylüyor.

Diğer enfeksiyonlara karşı geliştirilen önceki aşıların hali hazırda kadın ve erkekler arasında farklı tepkiler gösterdiğini belirten Webb, "Araştırmamızın aşı çalışmalarında cinsiyeti değişken olarak dahil etme ihtiyacını vurguladığını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

