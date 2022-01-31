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COVID-19 ile enfekte olan HIV/AIDS hastası vücudunda 21 mutasyon geliştirdi
Güney Afrika'da Covid-19 ile enfekte olan HIV/AIDS hastası bir kadının vücudunda en az 21 mutasyon tespit edildi. Bilim insanları, bu durumun corona virüsün yeni varyantlarının bağışıklığı baskılanmış hastalarda ortaya çıkabileceğinin bir göstergesi olduğunu söyledi. Araştırmacılar, ayrıca HIV/AIDS tedavisinin, Omicron gibi yeni varyantları engellemedeki önemine vurgu yaptı.
COVID-19 ile enfekte olan HIV/AIDS hastası vücudunda 21 mutasyon geliştirdi
31 Ocak 2022 11:30 - ntv.com.tr
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Güney Afrika’da HIV/AIDS’den muzdarip bir kadının, yeni tip corona virüs (Covid-19)  ile enfekte olduğu 9 ay boyunca 21 mutasyon geliştirdiği açıklandı.

KwaZulu-Natal Üniversitesi, tarafından yürütülen çalışmada 22 yaşındaki genç kadının HIV/AIDS  tedavisinde kullanılan anti-retroviral ilaca bağlı kaldıktan ve bağışıklık sistemi güçlendikten sonra, altı ile dokuz hafta içinde Covid-19 enfeksiyonunu yenebildiği belirtildi.

"Yeni varyantlar bağışıklığı baskılanmış hastalarda ortaya çıkabilir"

Bilim insanları çalışmanın, Covid-19'un HIV tedavisi için ilaç almayanlar gibi bağışıklığı baskılanmış bireyler tarafından barındırıldığında hızla mutasyona uğrayabileceğine dair kanıtlara katkıda bulunduğunu açıkladı.

Bu durumun corona virüsün yeni varyantlarını ortaya çıkarabileceği belirtildi. 

Bununla birlikte,  çalışmadaki hastanın enfekte olduğu Beta varyantı, Omicron gibi Güney Afrika'da keşfedildi.

HIV/AIDS tedavisi yeni varyantları önelemek için büyük önem taşıyor

SSRN adlı dergide ön baskı olarak yayımlanan çalışmanın  yazarları, “Bu vaka, daha önce olduğu gibi, yeni varyantların ortaya çıkması için potansiyel bir yolu açıklıyor. Deneyimlerimiz, etkili antiretroviral tedavinin bu tür olayları kontrol etmenin anahtarı olduğuna dair önceki raporları güçlendiriyor” değerlendirmesinde bulundu.

En az 21 mutasyon keşfedildi

Diğer taraftan bilim insanları,çalışmada hasta tarafından barındırılan corona virüsün, hücrelere bağlanmasına izin veren başak proteini üzerinde en az 10 mutasyon, virüsün diğer yerlerinde ise 11 mutasyon geliştirdiğini söyledi.

Değişikliklerin bazıları, Omicron ve Lambda varyantlarında görülenler için ortaktı, bazıları ise corona virüsün antikorlardan kaçmasına izin veren mutasyonlarla tutarlıydı.

Güney Afrika dünyadaki en büyük HIV salgınına sahip

Öte yandan, Güney Afrika dünyadaki en büyük HIV salgınına sahip. 60 milyon nüfuslu ülkenin 8,2 milyonu şu anda HIV’den muzdarip durumda bulunuyor.

 

Anahtar Kelimeler:

guney afrika hiv aids mutasyon yeni varyant enfekte

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