COVID-19 ile savaşan Fransa'da şimdi de 'Kuş gribi' paniği

Avrupa’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en çok etkilediği ülkelerden Fransa’da ikinci bir kentte daha kuş gribi vakasının görülmesinin paniğe yol açtığı bildirildi.

Tarım Bakanlığının, Ulusal Sağlık Güvenliği Dairesine (Anses) dayandırdığı açıklamada kuş gribi nedeni ile yüzlerce tavuğun itlaf edildiği Korsika Adası’ndan sonra Yvelines kentindeki bir tavuk çiftliğinde de vakalar tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Anses uzmanlarının iki salgın arasındaki bağlantıları ve kaynağını belirlemeye çalıştığı ifade edildi. Diğer yandan hükümet, bölgede gribin başka hayvanlara bulaşmasını engellemek için ulusal çapta önlemlerin artırılması talimatını verdi.

Ülkede Kasım başında da göçmen kuşların, rotaları üzerindeki yerlere kuş gribi taşıması riski bulunduğu için 45 bölgedeki kümes hayvanlarının karantinaya alınması ya da güvenlik ağıyla korunması zorunlu kılınmıştı. Pazarlarda ise canlı kümes hayvanı satışı ile avcıların av kuşlarını kullanması da yasaklanmıştı.

Fransa'nın güneybatısındaki bölgelerde, 2015-2016 ve 2016-2017 kış mevsimlerinde görülen iki kuş gribi salgınında milyonlarca hayvan itlaf edilmişti.

FRANSA'DA SON 24 SAATTE 436 ÖLÜ VE 21 BİN 150 KOVİD-19 VAKASI AÇIKLANDI

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 436 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 47 bin 127'e ulaştı.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 150 artışla 2 milyon 86 bin 288'e çıktı.

Hastanelerde 4 bin 653'ü yoğun bakımda olmak üzere 32 bin 345 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 2 bin 178 artışla 147 bin 569'a yükseldi. Hastanelerde bulunanların sayısı düşüyor.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 15,5 oldu.

Öte yandan Sağlık Bakanı Olivier Veran, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınında Fransızların ve özellikle ekonomik zorluklar yaşayanlar ile 18-24 yaş aralığındaki kişilerin akıl sağlığının kötüleştiğini belirtti.

Ülkede ikinci dalgada hastanelerde bulunanların sayısının ilkinden daha fazla olduğunu ifade eden Veran, ülkede uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla virüsün daha yavaş yayıldığını ancak hastanelerdeki yoğunluğunun devam ettiğini söyledi.