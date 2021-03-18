Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
COVID-19 kaynaklı hayatını kaybeden hastaların çoğunun kalbinde virüse rastlandı
Bilim adamları, yeni tip koronavirüsün neden olduğu komplikasyonlar sonucu yaşamını yitiren 41 hastanın 30'unun kalbinde virüs tespit etti
COVID-19 kaynaklı hayatını kaybeden hastaların çoğunun kalbinde virüse rastlandı
18 Mart 2021 13:47 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Science Magazine internet sitesindeki habere göre, ABD'deki Massachusetts Hastanesinde yürütülen çalışmada 41 hastadan alınan yaklaşık bin kalp dokusu incelendi.

Koronavirüsün neden olduğu komplikasyonlar sonucu yaşamını yitiren 41 hastanın 30'unun kalbinde virüse rastlayan doktorlar, bu 30 kişinin hastalık sürecindeki kalp atışlarının diğerlerine kıyasla hızlı ve düzensiz olduğuna işaret etti.

Doktorlar, bu hastalardaki kalp iltihabının daha çok hastanede kalış ve semptomların süresiyle güçlü şekilde bağlantılı olduğuna işaret etti.

Doktorlar ayrıca kalp hasarının ölmeden önce uzun bir COVID-19 hastalık dönemi geçiren birçok hastada olabileceğini kaydetti.

İngiltere'de yapılan bir araştırmada da COVID-19'u ağır geçiren hastaların yarısına yakınında kalp hasarı saptanmıştı.

Taburcu edildikten bir ay sonra kalpleri manyetik rezonans (MR) görüntüleme yöntemiyle incelenen bu kişilerin yaklaşık yüzde 50'sinde kalp kası iltihaplanması, kalp dokusunda hasar veya kalbe giden sınırlı kan akımı gibi durumlar belirlenmişti.

Anahtar Kelimeler:

kalp dokusu koronavirus kalp iltihabi taburcu

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.