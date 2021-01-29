COVID-19 pandemi sürecini en iyi yöneten ülkeler açıklandı: Türkiye 74'üncü sırada yer aldı

Yaklaşık 100 ülkenin salgınla başa çıkma metotları ve vaka sayılarının incelendiği 'COVID Performans Endeksi' açıklandı.

Endekste, hem toplu hem de kişi başına bazda daha az vaka ve vefat sayısına sahip ülkeler arasında Yeni Zelanda, Vietnam ve Tayvan ilk üçte yer alırken, bu ülkeleri Tayland, Kıbrıs, Ruanda, İzlanda, Avustralya, Letonya ve Sri Lanka izledi.

Türkiye 74. ABD 94. sırada

Listede, 26 milyondan fazla doğrulanmış vaka ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 94. sırada, 10 milyondan fazla vakayla Hindistan 86. sırada, İngiltere ise Avrupa'da en çok ölümle 66. sırada yer aldı.

Türkiye ise 100 ülkenin yer aldığı listede Hollanda, İspanya, Rusya gibi ülkelerin üzerinde 74. sırada yer aldı.

'Ülkelerin refah seviyeleri sonuçlar üzerinde etkili değil'

Sidney merkezli Lowy Enstitüsü analizinde, Asya-Pasifik'teki ülkelerin pandemiyi kontrol altına alma konusundaki başarısını örnek göstererek, "Ekonomik gelişme seviyeleri veya ülkeler arasındaki siyasi sistem farklılıkları, sonuçlar üzerinde genellikle varsayıldığından veya duyurulandan daha az etkiye sahip" denildi.

Enstitü ayrıca şu açıklamalarda bulundu:

"Genel olarak, daha küçük nüfusa, kurallara saygılı toplumlara ve yetenekli kurumlara sahip ülkeler, pandemi gibi küresel bir krizle başa çıkmada karşılaştırmalı bir avantaja sahip."

O ülkelerden biri olarak görülen Vietnam da pandemiyle mücadele konusunda dünyadaki en başarılı ülkelerin başında. Ülkede vaka sayısı bin 500 civarındayken, vefat sayısı ise 35.

Listenin başındaki Yeni Zelanda'da toplam vaka sayısı 2 bin 295'e olarak kayda geçerken, bugüne kadar 25 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısının 893'e çıktığı Tayvan'da ise virüs nedeniyle şimdiye kadar 7 kişi öldü.

Çin veri eksikliği nedeniyle endeksin dışında

Lowy Enstitüsü, endeksinin, kamuya açık veri eksikliği nedeniyle ilk vakaların Aralık 2019'da tespit edildiği Çin'i dışarıda bıraktığını duyurdu. Ayrıca değerlendirmede, teyitli Covid-19 vakasını takip eden 36 haftada, 9 Ocak 2021'e kadar ki mevcut verilerin kullanıldığı belirtildi.

Rapor, dünya genelinde Covid-19 salgınında vaka sayısının 101 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 2 milyon 174 bini geçtiği bir sırada yayınlandı.

Metodoloji

14 günlük aralarla elde edilen veriler ışığında ülkelerin performans ölçümünde, resmi Covid-19 vakaları, ölü sayıları, milyon kişi başına düşen vaka sayısı, milyon kişi başına düşen ölü sayısı, yapılan test sayısının vaka sayılarına oranları, bin kişiye düşen test sayısı gibi göstergeler dikkate alındı.