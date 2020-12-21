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COVID-19 pandemisinde yeni bir tartışma alevlendi: Aşı 'helal' mi?
Corona virüsü salgınına karşı birçok ülkede aşı süreci devam ederken yeni bir tartışma başladı... Geliştirilen corona virüsü aşılarında domuzun parçalarının kullanıldığı iddiası üzerine aşı şirketleri açıklama yaptı
COVID-19 pandemisinde yeni bir tartışma alevlendi: Aşı 'helal' mi?
21 Aralık 2020 14:18 - Sözcü
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ABD’nin çok okunan tabloid gazetelerinden New York Post, dünya üzerinde 77 milyondan fazla insanı etkileyen corona virüsü salgınına karşı geliştirilen aşılarla ilgili yeni bir tartışmanın da fitilini alevledi.

NY Post, bazı ülkelerin corona virüsü aşısında kullanılan maddeler konusunda oldukça dikkatli ve hassas davrandığını yazarak, “Şirketler Covid-19 aşısı geliştirmek için yarışırken ve ülkeler de aşılara sahip olmaya çalışırken; bazı ülkelerde aşılarda domuz ürünlerinin kullanıldığı" iddiası gündeme geldi.

Domuzdan elde edilen jelatinin aşının güvende kalması ve depolama ve nakliyat sırasında etkisini yitirmemesi adına kullanıldığını ve bazı şirketlerin bu ürünü kullanmadıklarını yazan New York Post, “Bazı şirketler domuz ürünü kullanılmayan aşı geliştirdiler. İsviçreli Novartis, domuz ürünü yer almayan aşıyı tanıtırken Suudi Arabistan ve Malezya merkezli AJ Pharma da bu maddenin bir alternatifini geliştirmek için çalışıyor." ifadelerine yer verdi.

“KULLANILMAYA DEVAM EDECEK ÇÜNKÜ…”

İngiliz İslami Tıp Birliği Genel Sekreteri Dr. Salman Waqar, şu açıklamayı yaptı:

“Domuz ürünü kullanılmaya devam edecek çünkü bu ürünü kullanmamak daha kısa bir raf ömrüne ve daha çok maliyete sebep olacaktır.”

Pfizer, Moderna ve AstraZeneca’nın sözcüleri yaptıkları açıklamalarda Covid-19 aşılarında domuz ürünü kullanılmadığını söylerken, kısıtlı tedarik ve milyonlarca dolarlık anlaşmalar dolayısıyla bazı Müslüman nüfusun yoğun olduğu ülkelerde henüz “helal” olduğu tescil edilmemiş aşıların kullanılacağı iddia edildi. Sadece Müslümanlar’da değil radikal Yahudiler arasında da bu tür bir aşının kullanılmayacağı tahmin ediliyor.

Anahtar Kelimeler:

abd corona virus domuz jelatin pfizer moderna astrazeneca helal

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