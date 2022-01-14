COVID-19 salgınında son 24 saat: 75 bin yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de son 24 saatte 75 bin 564 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktı.

Buna göre, son 24 saatte 410 bin 116 Kovid-19 testi yapıldı, 75 bin 564 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 51 bin 675 oldu.

İngiltere'de son 24 saatte 109 bin 133 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 14 milyon 967 bin 817'ye yükseldi.

Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 335 kişinin hayatını kaybederken, toplam can kaybı 151 bin 342'ye ulaştı.

Fransa Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 225 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 126 bin 530'a çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 305 bin 322 artışla 13 milyon 240 bin 304'e yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 939'u yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 154 kişinin tedavisine devam ediliyor.

İtalya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 1 milyon 181 bin 179 testte 184 bin 615 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı da 8 milyon 155 bin 645'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 2 milyon 323 bin 518 olarak kaydedildi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 316 artarak 140 bin 188'e yükseldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 788 Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 44 bin 926'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 21 bin 443 Kovid-19 testi yapılırken, 788 pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi vefat etti ve 650 kişi taburcu edildi. Ülkede 7 bin 209 kişinin Kovid-19 tedavisi devam ederken, yoğun bakımda 11 hasta bulunuyor.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 18 bin 673 artışla 1 milyon 812 bin 132'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 18 bin 428'e yükseldi. Ülke genelinde 125 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 174 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 620 bin 545’e yükseldi, 97 bin 986 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 814 bin 917’ye çıktı.

ABD’nin ardından Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü Brezilya’da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 694 bin 64’e ulaştı.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 148 kişi yaşamını yitirdi, 43 bin 523 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 300 bin 912, vaka sayısı 4 milyon 257 bin 776, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 383 bin 566 olarak kayıtlara geçti.

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 96 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 130 bin 625’e çıktı.

Son 24 saatte 30 bin 283 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 440 bin 981’e, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 123 bin 725’e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 138 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 117 bin 808’e, 128 bin 402 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 6 milyon 793 bin 119’a yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 780 bin 655’e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 33 kişi yaşamını yitirdi ve 15 bin 826 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 473 bin 709'a, can kaybı sayısı 203 bin 255'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 452 bin 993'e yükseldi.

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 41 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 39 bin 331'e çıktı.

Vaka sayısı 7 bin 291 artışla 1 milyon 849 bin 465, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 771 bin 647 olarak kayıtlara geçti.