Covid-19 Salgınından Cerrahların Kazanımları

Öncelikle Pandeminin sadece filmlerde olmadığını gerçek hayatta da var olabildiğini öğrendik. Her ne kadar tıp fakültesi derslerimizde bize savaşlardan çok salgınlar insan öldürür diye anlatmış olsalar da yıllardır böyle bir olay yaşamayınca aklımızdan çıkmış.
Gene öğrendik ki pandemide hızlı hareket etmek değil, aksine sakin ve yavaş olmak doğru hareketleri yapmak önemli. Bu durum cerrahlara, yavaş yürümek, sakin araba kullanmak, yavaş yemek, acele etmeden yaşamak şeklinde yansıdı doğal olarak.
Üniversitede çalışan uzman hekimler olarak neredeyse giymeyi unuttuğumuz beyaz gömleğimizi geri kazandık.
Her gün işe giderken ne giyineceğiz derdimiz kalmadı, hangi scrub temizse onu giyinip gidiyoruz.
Kadın hekimler olarak küpe, kolye, bilezik, yüzük gibi takılar için, sabahları vakit kaybetmiyoruz artık. Bunlar hayatımızdan tamamen çıktı.
Özel giysi alma ihtiyacımız kalmadı. Aynı şekilde ayakkabı, takı gibi aksesuarlar da. Dolayısıyla masraflarımız azaldı.
Saç şekillendirme gibi işlemler de saçlarımızı da kapattığımız için gereksiz oldu. Geçtiğimiz süre içinde “kuaför” işini çoğumuz kendimiz yaptık, beceremeyenler biraz şekilsizleşti, erkekler papaza döndü ama ne önemi var dedik.
Performans kaygısı olmadan yaşamanın ne demek olduğunu fark ettik.
Acillere ve tümör ameliyatlarına ya da sırada bekleyen başka hasta veya arkadaşlara odayı bırakma kaygısı olmadan huzurlu şekilde ameliyat yapmayı özlediğimizi fark ettik.
Acil vakalar ve tümör ameliyatları dışında ameliyat yapmadığımız için vaktimiz çok arttı. Bu artan vakti eğitime ve bilimsel yazı yazma gibi işlere ayırma şansımız oldu.
Uzaktan eğitim yapmayı sohbet etmeyi keşfettik ve hoşumuza da gitti.
Araştırma görevlisi ve doktora öğrencisi arkadaşlarımıza her birimiz haftada birkaç saat teorik ders anlatır, sorularına cevap verir hale geldik, onları dinler, tartışır olduk. İlişkimiz cerrahi dalın temel kuralı olan emir-komuta boyutundan daha sosyal bir boyuta geçti diyebiliriz.
Araştırma Görevlisi ve doktora ara sınavlarını gene uzaktan yapar olduk. Hatta bitirme sınavları da böyle olacak gibi görünüyor.
Bir türlü fırsat bulup bitiremediğimiz makale, yayın, bilirkişi dosyası, soruşturma dosyası gibi işleri toparlama fırsatı bulduk.
Yazmakta olduğumuz kitap için bol vaktimiz oldu. Hiç yapamayacağımız kadar düzeltme yaptık. Böyle bir dönemde olmasak belki bu kadar ayrıntıya giremeyecektik.
Projelerimizi hazırladık, planladık. Bekleme aşamasında ama olsun bir daha ki pandemide bitiririz.
Sosyal mesafe en çok hasta ve yakınları ile görüşmelerde işe yaradı. Artık muayene sırasında hasta ile sadece bir yakını içeri alınıyor. Yataklı serviste de aynı şekilde bir refakatçı. Bu bizim için büyük rahatlık oldu. Aynı şeyleri bütün aileye hatta komşularına bile teker teker açıklamaktan kurtulduk umarım böyle devam eder.
Hekim arkadaşlarımız ve personelimizle de aramıza sosyal mesafe girdi. Artık herkes kendi odasında çalışıyor. Birbirimizle konuşmamız gerekirse birkaç dakika içinde bitiriyoruz. Gereksiz sohbetler, dedikodu falan kalmadı.
Prof.Dr. F. Figen Özgür
Hacettepe Üniversitesi
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı