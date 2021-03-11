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COVID-19 tedavisi gören 33 yıllık hemşire, hayatını kaybetti
Kayseri'de koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede DHA'ya açıklama yaparak, "Çok zor bir süreç yaşıyorum. Herkes pandemi kurallarına uysun" diyerek vatandaşları uyaran hemşire Neşe Dalgıç (50), hastalığa yenik düşerek, hayatını kaybetti. Dalgıç'ın ölümü, iş arkadaşlarını üzüntüye boğdu
COVID-19 tedavisi gören 33 yıllık hemşire, hayatını kaybetti
11 Mart 2021 14:13 - DHA
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Kayseri Devlet Hastanesinde çalışan 33 yıllık hemşire 2 çocuk annesi Neşe Dalgıç ve sağlık memuru eşi İbrahim Dalgıç, geçen şubat ayında yüksek ateş ve kas ağrısı şikayetiyle koronavirüs testi yaptırdı. Sonuçları pozitif çıkan çift, evde tedaviye alındı. Neşe Dalgıç, 3 gün sonra evde durumunun ağırlaşması üzerine 25 Şubat'ta ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DHA'YA KONUŞMUŞTU

Neşe Dalgıç, hastanede serviste tedavisi devam ederken 4 gün önce 7 Mart'ta DHA'ya açıklama yaparak, vatandaşları hastalığa karşı uyardı. Filyasyon ekibinde çalışan eşinin önce hastalığa yakalandığını anlatan Neşe Dalgıç, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Çok zor bir süreç yaşıyorum. Akciğerlerimde buzlu cam görüntüsü oluştu. Çok zor nefes almaya başladım. Meslektaşlarım bana çok yardımcı oldu. Arkadaşlarıma çok minnettarım. Vatandaşlarımız sağlık camiasına sonuna kadar güvensin.  Herkes pandemi kurallarına uysun" 

KURTARILAMADI

Neşe Dalgıç, bu açıklamasından sonra dün sabaha karşı doktorların müdahalesine rağmen hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Neşe Dalgıç'ın yaşamını yitirmesi iş arkadaşları ve kentte sağlık camiasını üzüntüye boğdu. İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli de sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Benli, "COVID can yakmaya devam ediyor. 33 yıllık çalışma hayatında insanların sağlığı için özveriyle hizmet veren, uzun süredir COVID-19 tedavisi devam ederken bile sürekli tedbirlere uyulması için uyarılarda bulunan, Kayseri Devlet Hastanesi personellerimizden Hemşire Neşe Dalgıç'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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33 yillik hemsire saglik memuru koronavirus filyasyon covid-19 tedavisi vefat

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