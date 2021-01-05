COVID-19 tedavisi gören tıp fakültesi dekanı ambulans uçakla Ankara'ya getirildi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Tedavi gördüğü Numune Hastanesinde 1 hafta önce yoğun bakıma alınan Prof. Dr. Çetin'in durumu ağırlaştı.

Aynı zamanda Sivas İl Pandemi Üst Kurulu ve Bilim Kurulu üyeliği de yapan Prof. Dr. Çetin, ailesinin isteği üzerine ambulans uçak ile Ankara'ya sevk edildi. Prof. Dr. Çetin'in tedavisine Ankara'da İbni Sina Hastanesinde devam edilecek.

Prof. Dr. Çetin, özellikle Türkiye'de salgının görüldüğü dönemde hastalıkla ilgili yaptığı açıklamalar ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı konusunda verdiği mülakatlarla gündeme gelmişti.