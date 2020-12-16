COVID-19 tedavisinden sonra rahatsızlanan doktor hayatını kaybetti

Isparta Şehir Hastanesinde Radyoloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. Serdal Gül, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine çalıştığı hastanede tedavi altına alındı. Yapılan tedavinin ardından son testi negatif çıkan Gül, hastaneden taburcu edildi. Kısa bir süre sonra akciğerinden rahatsızlık geçiren Dr. Gül, 5 Aralık’ta Antalya’daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Serdal Gül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Dr. Serdal Gül’ün 3 çocuk babası olduğu ve eşinin de Isparta Şehir Hastanesinde anestezi uzmanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

Başhekim başsağlığı mesajı yayımladı

Öte yandan Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Feridun Ruşen Keskin, Dr. Serdal Gül’ün vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı yayımladı. Dr. Keskin mesajında, şu ifadelere yer verdi: