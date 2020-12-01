COVID-19 tedebirleri kapsamında AVM'lere HES kodu ile girilmeye başlandı

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01 Aralık 2020 12:08
Alınan kararla Esenyurt'taki AVM'ye bugün saat 10.00'dan itibaren gelenler kapıdaki güvenlik görevlilerine HES kodlarını gösterdikten sonra içeri alındı. AVM'lere gelenler uygulamadan memnun olduklarını söyledi.
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