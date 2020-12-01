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COVID-19 tedebirleri kapsamında AVM'lere HES kodu ile girilmeye başlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan son kabine toplantısında Koronavirüs ile mücadele kapsamında AVM'lere girişte getirilen HES kodu uygulamasına başlandı
COVID-19 tedebirleri kapsamında AVM'lere HES kodu ile girilmeye başlandı
01 Aralık 2020 12:08 - DHA
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Alınan kararla Esenyurt'taki AVM'ye bugün saat 10.00'dan itibaren gelenler kapıdaki güvenlik görevlilerine HES kodlarını gösterdikten sonra içeri alındı. AVM'lere gelenler uygulamadan memnun olduklarını söyledi.
 

Anahtar Kelimeler:

avm hes kod covid-19

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