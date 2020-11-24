COVID-19 testi pozitif çıkan başhekim: Sevdiklerimizden uzak duralım ki sevdiklerimiz bizimle kalsın

Dr. Karagülle, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplumu maske, mesafe kuralına riayet etmeleri konusunda uyararak, zorunlu olmadıkça izole yaşama çağrısında bulundu.

İnsanların toplu organizasyonlardan kaçınması gerektiğini ifade eden Karagülle, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Zorunlu olmadıkça evimizden çıkmayalım. Karşılıklı çay içmeyi, neşeli yemekler yemeyi hastalığın sonunu gördüğümüzü günlere bırakalım. Sevdiklerimizi üzmek ya da üzülmek istemiyorsak kurallara maksimum uyum gösterelim. Güzel günlere kadar tüm güzellikleri kendi içimizde yaşayalım. Tüm sevdiklerimizle kucaklaşacağımız günlere kadar sevdiklerimizden uzak duralım ki sevdiklerimiz bizimle kalsın. Güzel ve güneşli günler yakın. Bu hastalığa karşı en güçlü korunma yönteminin tedbirlere uymak olduğunu unutmayalım. Kovid-19 zorunlu izolasyonu nedeniyle bir süre daha aranızda olamayacağım. Ailemin duanıza ihtiyacı olacak. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Saygılarımla."