COVID-19 varyantı, vaka sayılarının yükseliş trendinde ne kadar etkili?

Koronavirüste yeni vaka sayısı dün 7 bin 489 olarak açıklandı. Can kaybı sayısı ise 132 oldu.

En yüksek vaka sayısının (33 bin 198) açıklandığı 8 Aralık'tan bu yana düşüş oranı yüzde 80'e yaklaşmasına karşın son günlerde vaka sayıları yeniden yükselişe geçti.

7 bin 550 yeni vakanın açıklandığı 16 Ocak'tan bu yana grafik dalgalı bir seyir izledi. Sayı bir türlü 5 binin altına düşmedi.

Son 4 gündeki sayılar ise dikkat çekici. 24 Ocak'ta 5 bin 277, 25 Ocak'ta 5 bin 642, 26 Ocak'ta 7 bin 103 ve son olarak dün 7 bin 489 yeni vaka açıklandı.

Yükselen grafik, uzmanları da endişendirdi. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Tufan Tükek Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayısı beni endişelendiriyor. İnşallah tekrar artışa geçmez" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da önceki günlerde yaptığı açıklamada, "Son günlerde 5 bin-7 bin arasında seyreden vaka sayıları hala tedirgin edici seviyede" ifadelerini kullanmıştı.

Peki bu vaka sayısındaki artışın nedeni ne? Uzmanlar bu noktada 'rehavete' dikkat çekiyor. Vaka sayılarının 30 binlerden 5 binlere kadar gerilemesinin insanların önlemleri gevşetmesine neden olduğu belirtiliyor.

"DÜŞÜŞ HIZI DURDU, YUKARI ÇIKIŞ BAŞLADI"

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, konuyla ilgili ntv.com.tr'ye konuştu, son 3 gündeki sayıları değerlendirdi.

"Geride bıraktığımız 3 gündeki COVID-19 hasta tablosuna baktığımızda yapılan testlerde pozitif saptanan vaka oranının sırasıyla yüzde 3,73, yüzde 3,93 ve dün itibariyle de yüzde 4,17 olduğunu görüyoruz" diyen Kayıpmaz, "Bu veriler de bize salgındaki düşüş hızının artık durduğunu; ibrenin az da olsa yukarıya doğru çıkmaya başladığını söylüyor" dedi.

EV OTURMALARINA DİKKAT

Kapatma ve kısıtlamalara rağmen artışa çeşitli etkenlerin neden olabileceğini belirten Kayıpmaz, "Dışarıda insanların bir araya geleceği mekanlar şu anda oturarak müşteri alımına kapalı durumda. Buna bir alternatif olarak insanların evlerdeki toplanmaları bu artışta etken olabilir. Özellikle şubat tatili için hane halkıyla evlerde vakit geçirilmesi konusunda önerimiz olmuştu" diye konuştu.

OTELLERDEKİ EĞLENCELER

Restoran ve kafeler kısıtlama altında faaliyetlerine devam ederken Uludağ'daki lüks bir otel düzenlenen kalabalık parti ile gündem olmuştu. Çok sayıda kişinin maske ve mesafe kurallarına aldırış etmeden eğlenmesi vatandaşın tepkisini çekti.

Bu görüntülere de değinen Dr. Afşin Kayıpmaz, şöyle konuştu:

"Buna rağmen kış otelleri başta olmak üzere kimi yerlerde istenmeyen kalabalıkların olduğunu gördük. Bunun da şüphesiz salgının seyrine etkisi olacaktır"

MUTASYON ARTIŞTA ETKİLİ Mİ?

Kayıpmaz, Avrupa'daki vaka sayılarında etkisi olan ve Türkiye'de de görülen mutasyonun etkisine de değindi. "Mutasyonların bu artışta bir etkisinin olup olmadığını şu an için bilemiyoruz" diyen Kayıpmaz, mutasyonun artışta etken olmasının da mümkün olduğunu dile getirdi.

Peki restoran ve kafelerin açılması için uygun bir ortam var mı? Kayıpmaz bu soruyu da yanıtladı.

"ACELECİ OLMAMAK LAZIM"

Şartlar böyle iken kısıtlamaların gevşetilmesi için aceleci olmamak gerektiğine işaret eden Dr. Kayıpmaz, "Salgının seyrini görerek hareket etmenin yararlı olacağı kanısındayım" dedi. Kayıpmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: