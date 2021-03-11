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COVID-19 varyantları Japonya'da deprem etkisi yarattı: 'Bu acil bir mesele'
Japonya'da, yeni tip koronavirüsün (COVID-19) sonradan ortaya çıkan yeni varyantlarının yayılmasına karşı acil önlem alınması çağrısında bulunuldu
COVID-19 varyantları Japonya'da deprem etkisi yarattı: 'Bu acil bir mesele'
11 Mart 2021 09:01 - AA
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Temsilciler Meclisinde konuşan hükümete bağlı COVID-19 Danışman Heyeti Başkanı Omi Şigeru, virüsün yeni varyantlarına karşı "tam hazırlıklı" olunmasını istedi.

Salgının, ülke geneline yayılmasında, orijinal COVID-19 türü karşısında yeni varyantların "eninde sonunda ana akım" oluşturacağını ileri süren Omi, "Yeni varyantların, asıl virüsün yerini alması sürecinin başladığından kimsenin şüphesi yok." dedi.

Japonya'da alarm: Daha bulaşıcı COVID-19 varyantlarına ait 234 vaka tespit edildi

Virüsün yeni varyantlarının, ülke genelinde izlenmesinin "acil bir mesele" olduğuna dikkati çeken Omi, PCR testi konusunda üniversite ve özel sektör kurumlarının iş birliği yapması gerektiğini kaydetti.

Japonya'da COVID-19 vaka sayısı 443 bin 730'a, ölü sayısı 8 bin 432'ye yükseldi. Ülke genelinde 364 kişi yoğun bakım servislerinde COVID-19 tedavisi görüyor.

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, 21 eyalette 345 kişinin, COVID-19'un daha önce İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika'da saptanan türlerine yakalandığını açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:

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