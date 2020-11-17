COVID-19 yayılımında bu iki grup risk taşıyor

Eskişehir dahil olmak üzere Türkiye’nin çoğu ilinde koronavirüs salgını artıyor. Sosyal mesafe ve maske, virüsten korunma konusunda en büyük önem olarak ortaya çıkarken, bazı vatandaşlar ise buna dikkat etmiyor. Sağlık çalışanları bu dönemde çok fazla çalışarak vatandaşları virüsten kurtarma konusunda ellerinden geleni yaparken, bu süreç içerisinde de fazla yorularak ‘can mücadelesi’ veriyorlar. Sağlık çalışanları, virüsün hafife alınmaması gerektiğini söylerken, kendilerine yardımcı olabilmesi için dikkat edilmesi gerekenleri anlatıyorlar.

Koronavirüsün (Covid-19) Türkiye’de görülmesinin ardından en yoğun şekilde çalışan hastanelerden biri olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde bulunan yoğun bakımda pozitif hastaların tedavileri devam ediyor. Her geçen gün vakanın arttığı Eskişehir’de doktorlar uyarılarda bulunuyor. Son zamanlarda vatandaşların ‘Ben ayakta atlatmışımdır’ şeklindeki düşüncesinin yanlış olduğunu belirten yetkililer, hastalığa karşı herkesin kendi önlemini alması gerektiğini belirtiyorlar. Hastalığın ağır semptomlarının olduğuna dikkat çekilirken, vatandaşların maskesiz dolaşmaması ve sosyal mesafeye dikkat etmesinin önemine vurgu yapıldı.

Yoğun bakım ünitesindeki doktorların ve gelen hastaların koronanın ciddiyetini bildiğini aktaran Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (ESOGÜ) Başhekimi Profesör Dr. Muhammed Evvah Karakılıç, zaman içerisinde sağlık çalışanlarının çok yorulduklarını ifade ederken, temas ne kadar az olursa sağlık çalışanlarının da o derece korunacağını söyledi. Başhekim Karakılıç, şöyle devam etti:

“Diğer hastanelerimizde olduğu gibi Osmangazi Üniversitesi Hastanesinde de ciddi bir artış oldu ve hep birlikte bununla mücadeleye başladık. Tüm doktorlarımız, hemşirelerimiz, sağlık personellerimiz canla başla bu konuda gayret sarf ediyor. Bu noktada vatandaşlarımızdan özel bir ricamız var. Herkes bu kadar çabalarken sosyal mesafeye, maskeye ve diğer hijyen kurallarına özellikle uymalarını rica ediyoruz. Çünkü herkes çok çalışıyor, hastalarımızı bir an önce iyileştirip taburcu etmeye çalıştırıyoruz. Bunu ne kadar hafif atlatırsak hepimiz için o kadar iyi olacak. Bu savaşta, sağlık çalışanlarımız yorulmaya başladılar diyebilirim. Canla başla ve istekle çalışma yolunda gitmeye devam ediyorlar ama bu, zaman içerisinde güçlerin tükenmesine ve yorgunluklara yol açıyor. Doktor ve hemşirelerimizden, kendi çalışanlarımızdan da Koronavirüs testi pozitif olanlar oluyor. Onlar da sahadan çekilmek zorunda kalıyor. Temas ne kadar azaltılırsa sağlık çalışanlarımızı da o kadar korumuş olacağız. Böylelikle durumu sürdürülebilir bir zemine çekebiliriz. Virüs giderek artar ve baş edilmez bir noktaya gelirse hepimiz için zor bir dönem başlar.”

“BU KOLAY ATLATILAN BİR HASTALIK DEĞİL"

İnsanların ‘hasta olur geçiririz’ diye düşünmemesi gerektiğini aktaran Hemşire Havva Songur, “Yaklaşık olarak Mart ayından beri bu mücadeleyi veriyoruz. Sağlık ekibi olarak hep birlikte gerçekten çok yoğun bir süreç geçiriyoruz. Son zamanlarda vaka sayıları çok arttı. İlk zamanlara göre sayılar çok fazla. Biz halktan daha çok duyarlı olmasını bekliyoruz. Gerekmedikçe dışarı çıkmasınlar, gerekiyorsa da mutlaka maskelerini taksınlar, mesafelerini korusunlar ve temizliklerine dikkat etsinler. Çünkü gerçekten sağlık ekibi olarak çok yorulduk. Bu kolay atlatılan bir hastalık değil. Tabii herkeste farklı seyirde ilerleyebiliyor. O yüzden halkın daha da dikkat etmesi gerekiyor. Bulaştırıcılık oldukça yüksek, birbirimize çok fazla bulaştırabiliyoruz. O yüzden de dikkat etmemiz lazım” diye konuştu.

"KORONA YAYILIMINI ARTIRAN İKİ TEHLİKELİ GRUP"

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Birgül Yelken ise, Mart ayından beri çalıştıklarını ve çok yorulduklarını ifade ederek şu ifadeleri kullandı: