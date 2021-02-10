COVID-19'a bağlı koku kaybıyla birlikte cinsel motivasyon da düşüyor

Bilim insanları koku alma duyusunun cinsel motivasyon için oldukça güçlü bir rol oynadığını ve her ikisinin “yakından bağlantılı' olduğunu açıkladı. Önceki araştırmalar, da koku bozukluğu hastalarının cinsel yaşamlarındaki çeşitli sorunlar yaşadığını ortaya çıkarmıştı.

2 BİNİ AŞKIN KİŞİ İNCELENDİ

The Journal of Sexual Medicine dergisinde yayımlanan çalışma kapsamında Chiago Üniversitesinden araştırmacılar, ümü 65 yaş ve üstü 2 bin 84 kişiyi inceledi. Uzmanlar, katılımcıların koku alma duyarlılıklarını kokulu çubuklarla, cinsel istek ve aktivite sıklığını ise anketler aracılığıyla ölçtü. Ardından elde edilen veriler yaş, cinsiyet, ırk, eğitim, biliş, ilaç kullanımı ve depresyon gibi faktörler de hesaplanarak karşılaştırıldı.

CİNSELLİK VE KOKU ALMA, BEYİNDEKİ İKİ YAKIN KISIM TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLİYOR

Çalışmanın yazarları, “Yetişkinlerde azalan koku alma işlevi, azalmış cinsel motivasyon ve cinsellikle alakalı az duygusal tatmin ile ilişkilendirildi. Çalışmamız, koku alma işlevindeki düşüşün cinsel hazzı etkileyebileceğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.



Araştıramanın ortak yazarı Jesse K. Siegel, durumun koku alma ve cinsellik arasındaki ilişkinin “evrimsel olarak korunan”' nörolojik bağlantılardan kaynaklanabileceğini söyledi. Siegel, şu ifadeleri kullandı:

“Olfaksiyonun (koku alma duyusu) duyguları ve cinsel motivasyonu işlemede kritik bir rol oynayan limbik sistemle güçlü bir bağlantısı var. Koku soğanı içindeki nöronlar, cinsel motivasyonun bir başka önemli aracısı olan hipotalamusa da doğrudan yansıyor.”

COVİD-19 HASTALARININ EN AZ YÜZDE 10'UNU ETKİLİYOR

Bununla birlikte, koku veya tat alma kaybı, yüksek ateş, kuru öksürük, yorgunluğun yaı sıra Covid-19'un en yaygın semptomları arasında yer alıyor. Bilim insanları Covid-19 hastalalarının yüzde 10’u etkileyen bu semptomun iki aya kadar devam edebileceğini belirtiyor.